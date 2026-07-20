Afrique: CAN féminine - Le sélectionneur national publie une liste de 26 joueuses

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a rendue publique, lundi, la liste des Lionnes appelées à prendre part à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, prévue du 25 juillet au 16 août au Maroc.

L'équipe nationale féminine a reçu le même jour le drapeau national des mains du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, représentant sa collègue en charge de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

Au Maroc, les Lionnes du Sénégal vont participer à leur quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

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Les protégées de Mame Moussa Cissé ont disputé deux matchs amicaux face à l'Égypte, les 8 et 11 juillet au Caire.

Elles se sont imposées lors de la première rencontre sur le score de 1-0, avant de s'incliner sur le même score lors de la deuxième manche.

Initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026, la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août, dans l'optique d'arriver à une augmentation substantielle de la prime destinée au vainqueur, indique-t-on.

Voici la liste liste 26 joueuses convoquées :