Sénégal: Quinze nouveaux magistrats ont prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar

Dakar — Quinze nouveaux magistrats ont prêté serment lors d'une audience solennelle tenue lundi devant la Cour d'appel de Dakar, un nouveau personnel qui vient renforcer les effectifs de la magistrature.

"Permettez-moi de vous dire avec franchise qu'à compter de ce jour, ce succès ne constitue plus une fin, il devient le commencement d'une exigence quotidienne. Le peuple sénégalais attend désormais de vous non pas que vous soyez des magistrats brillants, mais des magistrats justes", a déclaré Abdoulaye Ba, premier président de la Cour d'appel, en s'adressant aux nouveaux magistrats.

Il a ajouté, à leur endroit : "Votre mission dépasse largement la résolution des litiges qui vous seront soumis. En appliquant la loi avec impartialité, vous participerez à la préservation de la stabilité institutionnelle de notre pays. En garantissant les libertés individuelles, vous protégerez les fondements mêmes de notre démocratie. En assurant une égale protection des droits de tous, vous contribuerez au renforcement de la cohésion nationale".

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Selon Abdoulaye Ba, cette prestation de serment intervient dans un contexte caractérisé par "une exigence démocratique plus soutenue", "une conscience citoyenne plus accrue", toutes choses qui font que les institutions publiques "sont scrutées, interpelées et appréciées en fonction des réponses apportées aux multiples attentes" des gouvernés, des administrés et des justiciables.

Il a fait observer que partout à travers le monde, "les démocraties sont confrontées à des défis nouveaux : accélération de la circulation de l'information, montée des attentes citoyennes, développement des technologies numériques, multiplication des contentieux complexes, transformation des rapports économiques et sociaux".

A la suite du premier président de la Cour d'appel de Dakar, Mbacké Fall, procureur général près ladite Cour, a rappelé aux nouveaux juges les fondamentaux du métier.

"Dans votre activité judiciaire, vous exercerez trois fonctions, celles de poursuivre, d'instruire et de juger vos semblables. De telles fonctions requièrent des qualités et exposent à des restrictions dans vos libertés. Vous devez cultiver la compétence, non pas au sens juridique du terme, mais par la maîtrise des connaissances dans des domaines de plus en plus pointus du droit", a-t-il déclaré.

Il a invité ses jeunes collègues à cultiver également l'intégrité et l'impartialité, qualités qui, dit-il, renvoient à leur serment et constituent le gage d'une bonne perception de la justice auprès du peuple au nom duquel la justice est rendue.

"Le cours d'éthique et de déontologie dispensée au Centre de formation judiciaire (CFJ) vous a balisé le chemin. Il reste maintenant à confronter la théorie à la réalité pratique de la vie professionnelle", a indiqué le procureur général près la Cour d'appel de Dakar.

Concernant les contraintes liées à l'exercice de leur fonction, il a relevé : "La réserve constitue la grande restriction de votre liberté d'expression, à votre comportement. Vous devez l'observer en tout temps et en tout lieu [...]".

De son côté, Aly Fall, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, a rappelé aux nouveaux magistrats qu'ils seront désormais "assujettis aux secrets professionnels et aux principes essentiels de dignité et de loyauté".

"Vous allez exercer un métier passionnant qui vous mettra dans l'obligation de servir le bien commun et non les intérêts particuliers, mais aussi d'incarner des valeurs et principes déontologiques contraignants", a soutenu la robe noire.

Il a souligné avoir rencontré, tout au long de sa carrière professionnelle, des magistrats "compétents, indépendants, respectueux des principes, humbles et humains, pour qui servir la justice est un devoir énorme".

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a demandé aux nouveaux qui viennent de prêter serment de s'inspirer de ces derniers.

"Votre pratique quotidienne vous permettra de vous rendre compte que pour que la justice soit bien rendue, vous serez en interconnexion avec d'autres acteurs jouant d'autres partitions, avocats, justiciers, huissiers et autres, pour lesquels vous devez respect, pour être respecté [...]", a-t-il poursuivi.