Tunisie: Alerte au faux miel - Des dizaines de tonnes saisies à Nabeul et Sousse

Près de 50 tonnes de miel et de produits similaires au miel ont été saisies dans les gouvernorats de Nabeul et Sousse en raison de pratiques de mélange du produit et de tromperie du consommateur, a annoncé l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Cette saisie intervient dans le cadre du programme national de contrôle sanitaire estival, mené durant les mois de juin et juillet 2026 dans différentes régions du pays. Au total, les équipes de contrôle ont procédé à la saisie de plus de 110 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, ainsi que de plus de 78.000 litres d'eau minérale, selon un communiqué de l'Instance.

Concernant le miel, l'INSSPA a indiqué que les quantités saisies concernaient des produits ne répondant pas aux normes requises, notamment en raison de mélanges destinés à induire les consommateurs en erreur sur la nature et la qualité du produit commercialisé.

Produits alimentaires avariés et conditions de conservation préoccupantes

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Les opérations de contrôle ont également permis la saisie de plus de 17 tonnes de viandes rouges et blanches ainsi que leurs dérivés, jugées impropres à la consommation en raison de leur état de décomposition ou de leur conservation dans des conditions non conformes dans plusieurs régions.

Les agents de contrôle ont aussi retiré du marché plus de 40 tonnes de céréales et de produits dérivés, affectés par l'humidité et la prolifération d'insectes.

Par ailleurs, l'Instance a annoncé la saisie de 78.000 litres d'eau conditionnée, exposée directement au soleil ou ayant dépassé sa date limite de consommation. Des quantités de pommes de terre, de lait et de pâtisseries contenant des colorants interdits ont également été retirées.

À la suite de ces opérations, plusieurs procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des contrevenants et les procédures légales nécessaires ont été engagées.

L'INSSPA a également indiqué avoir pris des décisions de fermeture à l'encontre de certains établissements ouverts au public, tout en adressant des avertissements afin de corriger les infractions constatées.

Les campagnes de contrôle ont ciblé plusieurs secteurs, notamment les restaurants touristiques, cafés et établissements de loisirs, particulièrement sollicités durant la saison estivale.