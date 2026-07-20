Tunisie: Une jeune femme de 22 ans décède après une électrocution

Une jeune femme âgée de 22 ans est décédée dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été victime d'une décharge électrique dans la région de Fernana, relevant du gouvernorat de Jendouba.

Malgré les tentatives de secours et son transfert vers l'hôpital local de Fernana, la victime a succombé à ses blessures.

Selon les informations rapportées par Jawhara Fm, la défunte était originaire du douar Ennouaria, dans la délégation de Fernana.

Les circonstances exactes de cet accident n'ont pas été précisées dans l'immédiat.