Ile Maurice: Rendez-vous du 2 au 16 octobre pour les candidats

20 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Les élèves de Grade 9 sont désormais fixés. Le Mauritius Examinations Syndicate a rendu public le calendrier final des épreuves du National Certificate of Education (NCE) Assessment 2026, qui se dérouleront du 2 au 16 octobre.

Le coup d'envoi sera donné le vendredi 2 octobre avec les épreuves d'Art and Design, avec un volet écrit de 30 minutes, suivi de l'épreuve pratique de deux heures 30 minutes. Les candidats enchaîneront ensuite avec les matières principales : l'anglais le 6 octobre, le français et les Social and Modern Studies le 7 octobre, puis les Technology Studies le 9 octobre.

Le 13 octobre sera consacré à Business and Entrepreneurship Education, ainsi qu'aux différentes langues orientales et ancestrales, notamment le hindi, l'ourdou, le tamoul, le télougou, le marathi, le chinois moderne, l'arabe et le Kreol Morisien. Les épreuves de sciences se tiendront le 15 octobre, avec trois volets distincts - chimie, physique et biologie - répartis dans la même journée. Enfin, les examens s'achèveront le 16 octobre avec les mathématiques, une épreuve de deux heures.

Ce calendrier définitif permettra aux établissements scolaires et aux candidats d'affiner leur préparation en vue de cette évaluation nationale, qui constitue une étape importante dans le parcours académique des élèves avant leur orientation vers le cycle supérieur.

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