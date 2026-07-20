Ile Maurice: Alliance française - Un pilier des liens culturels entre le pays et la France

20 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Aurélio Prudence Olivia Edouard

À l'occasion de la Fête nationale française, les relations d'amitié et de coopération entre Maurice et la France étaient à l'honneur le jeudi 16 juillet, à Bell-Village, lors d'un événement organisé par l'Alliance Française de Maurice. La cérémonie a mis en lumière les liens de coopération et de partenariat qui unissent les deux pays.

Les rencontres dans le cadre de la Fête nationale française permettent de réaffirmer la solidité des liens d'amitié qui unissent les deux pays ainsi que la volonté commune de poursuivre un partenariat fondé sur le dialogue, la confiance et le respect mutuel, a indiqué le président de la République, Dharam Gokhool. Il a également rendu hommage à l'Alliance française de Maurice, qu'il a qualifiée d'«institution emblématique» qui, «depuis sa fondation en 1884, oeuvre sans relâche au rayonnement de la langue française et des cultures francophones dans le pays».

Le président de la République a aussi mis en avant la capacité d'innovation de l'institution, notamment à travers le développement de formations en ligne. Il a estimé que ces initiatives permettent à l'Alliance française de s'adapter à une époque où «le numérique et l'intelligence artificielle redessinent les modes d'apprentissage». Par ailleurs, Dharam Gokhool a souligné la qualité des échanges avec l'ambassade de France à Maurice, qu'il a qualifiés de constants et constructifs, témoignant d'un partenariat dynamique et profondément humain.

L'ambassadeur de France à Maurice, Frédéric Bontems, a, pour sa part, salué le rôle de l'Alliance française de Maurice, soulignant qu'elle a toujours oeuvré à la promotion de la langue et de la culture françaises dans le pays. Il a également exprimé le souhait de renforcer les liens les plus étroits possible.

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