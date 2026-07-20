Ile Maurice: Accident de la route - Les bons réflexes à adopter

Personne ne prend la route en pensant pouvoir être impliqué dans un accident. Pourtant, un tel événement peut survenir à tout moment. Face à cette situation, il est essentiel de garder son calme et d'agir correctement.

Le premier réflexe est de s'arrêter immédiatement et de sécuriser les lieux en allumant les feux de détresse et, si possible, en plaçant un triangle de signalisation. Vérifiez ensuite si des personnes sont blessées et contactez sans attendre les services d'urgence ainsi que la police. Ne déplacez jamais une victime, sauf en cas de danger immédiat.

En cas de dommages matériels uniquement, échangez vos coordonnées avec l'autre conducteur, prenez des photos des véhicules et des lieux, et recueillez les coordonnées d'éventuels témoins.

Évitez les altercations et laissez les autorités établir les circonstances de l'accident. Adopter les bons réflexes, c'est protéger des vies, respecter la loi et faciliter les démarches d'assurance.