Ile Maurice: Une journée dédiée à l'orientation, à la solidarité et à l'avenir des élèves

À l'occasion du 55e anniversaire du collège Lorette de Mahébourg, une Career & Job Fair accompagnée d'une collecte de sang s'est tenue le mercredi 15 juillet. Destinée aux élèves des Grades 9 à 13 ainsi qu'à leurs parents, cette initiative visait à leur faire découvrir les nombreuses perspectives d'études et de carrière, tout en encourageant l'engagement citoyen.

Plusieurs établissements et entreprises, notamment Polytechnics Mauritius, le Mauritius Institute of Training and Development, Vatel, Flymate et Rushmore Business School, des groupes hôteliers et des recruteurs ont animé des stands installés dans les salles de classe. Des conseillers du ministère de l'Éducation ont également proposé des séances d'orientation personnalisées afin d'aider les jeunes à choisir leurs matières et à mieux comprendre les critères d'accès aux différentes professions.

L'objectif était d'encourager les élèves, particulièrement celles du Sud, à croire en leur potentiel et à découvrir les nombreuses opportunités qui s'offrent à elles. Les parents ont également participé activement aux échanges avec les exposants.

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La journée a aussi marqué le retour de la collecte de sang au collège après plusieurs années d'interruption. Au total, 43 poches de sang ont été recueillies grâce à la participation des élèves, des parents et du personnel. La junior minister à la Santé, Anishta Babooram , ancienne élève du collège, était également présente. Elle a fait une visite de son ancien établissement et a salué cette double initiative alliant orientation professionnelle et solidarité.

Les élèves du programme Enterprise ont exposé leurs créations artisanales, tandis que celles de Travel and Tourism ont organisé une vente de gâteaux au profit de leurs activités. La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale avec un match de football entre élèves, clôturant une célébration placée sous le signe de l'avenir, de la solidarité et de l'épanouissement des jeunes.