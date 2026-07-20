Tunisie: Sousse - Il utilisait son métier de livreur pour transporter de la drogue

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La brigade de la police judiciaire de Sousse Nord a procédé à l'arrestation d'un individu soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, qui aurait utilisé son activité de livreur de repas auprès d'une société de livraison pour faciliter ses déplacements et la distribution de produits illicites.

Selon un communiqué sécuritaire, l'interpellation a été effectuée à la suite d'informations précises concernant l'activité du suspect. Les agents ont mis en place une opération qui a permis son arrestation en flagrant délit, avec la saisie d'une quantité de cannabis (zatla) ainsi que de plusieurs comprimés psychotropes de type Erika destinés, selon les enquêteurs, à la vente.

La perquisition effectuée au domicile du suspect a également permis de saisir plus de deux plaques de cannabis, une quantité importante de comprimés psychotropes, une balance électronique, des équipements utilisés pour la préparation des stupéfiants, ainsi qu'une somme d'argent considérée comme provenant des revenus de cette activité.

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Les forces de sécurité ont aussi saisi deux motos portant l'identité d'une société de livraison, qui auraient été utilisées par le suspect pour ses déplacements et ses opérations présumées de distribution.

Le suspect a été placé en garde à vue et les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées à son encontre.

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