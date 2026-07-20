Tunisie: Incendie d'un générateur électrique et coupure de courant dans cette ville

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un incendie s'est déclaré dimanche l'après-midi au niveau d'un générateur électrique situé à proximité du stade Noureddine Ben Jilani, dans la ville du Kef, provoquant une alerte parmi les habitants du quartier.

Selon des informations locales, les équipes de la Protection civile, les forces de sécurité ainsi que des agents de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) sont intervenus sur les lieux afin de maîtriser l'incendie et sécuriser la zone.

L'intervention a permis de circonscrire les flammes dans un premier temps. L'incident a toutefois entraîné une interruption de l'alimentation électrique dans le secteur concerné.

Des travaux de réparation ou le remplacement de certains équipements du distributeur électrique central seront nécessaires avant le rétablissement complet du courant, une opération qui pourrait nécessiter plusieurs heures, selon les premières informations disponibles.

Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat concernant d'éventuels dégâts humains.

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