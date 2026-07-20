Tunisie: 44e édition du Festival international de Boukornine du 26 juillet au 13 août - Entre patrimoine, création et dialogue des cultures

Le Théâtre de plein air de Boukornine retrouvera son effervescence estivale du 26 juillet au 13 août à l'occasion de la 44e édition du Festival international de Boukornine, l'un des rendez-vous culturels les plus anciens et les plus emblématiques de l'été tunisien. Le festival proposera une programmation où se croisent concerts, créations musicales, théâtre et spectacles chorégraphiques.

Les organisateurs rappellent que cette 44e édition entend poursuivre sa valorisation du patrimoine national et son ouverture à l'international en offrant une programmation « ouverte sur le monde et profondément enracinée dans l'identité culturelle tunisienne », tout en continuant à accompagner les nouvelles générations de créateurs.

Les festivités s'ouvriront le 26 juillet avec un concert du chanteur libanais Wael Jassar, qui se produira pour la première fois sur la scène de Boukornine. Figure majeure de la chanson orientale contemporaine, il donnera le coup d'envoi d'une édition placée sous le signe de la diversité musicale. La programmation accordera une place importante à la création tunisienne. Le 27 juillet, le violoniste et compositeur Outail Maaoui présentera « Sada Al Atlas », troisième volet de son triptyque musical consacré aux notions de mémoire et de transmission. Le spectacle réunira notamment Mohamed Ali Chebil, Raoudha Ben Abdallah et Hatem Ajimi autour d'une écriture où traditions tunisiennes et sonorités méditerranéennes dialoguent avec des influences contemporaines.

Nour et Selim Arjoun seront présents le 29 juillet, Walid Tounsi marque son retour après plusieurs années d'absence le 30 juillet et Hamza Bouchnak présentera, le 2 août, son nouveau spectacle « Or Kes Tra », une création inspirée de l'univers de la série ramadanesque «Ragouj» et construite autour d'une relecture orchestrale du patrimoine musical tunisien.

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Le musicien Nidhal Yahyaoui présentera, le 10 août, «Gourbi », un projet qui réunit musiques électroniques, patrimoine tunisien, beatbox et oud aux côtés du duo Wala Mara, poursuivant ainsi cette volonté d'ouvrir le patrimoine musical aux expérimentations contemporaines.

La dimension maghrébine et internationale demeure au coeur de l'identité du festival. L'Algérie sera particulièrement mise à l'honneur avec le groupe «El Besta» (1er août), le duo de spectacles réunissant «Issinara» et «Sultan Gnawa» (5 août), ainsi qu'avec le concert d'Amine Babylone (9 août), dont la voix est devenue l'une des plus populaires de la scène maghrébine.

Le dialogue des cultures se poursuivra avec une soirée consacrée aux musiques cubaines le 4 août, réunissant Raúl Paz et le duo «Somos Nai», avant une rencontre inédite sur scène entre la Troupe folklorique tunisienne et l'ensemble mexicain Mono Blanco, une référence du Son Jarocho, le 8 août.

La programmation théâtrale occupera également une place importante. Le public pourra découvrir « Iqamet Chahira », une adaptation libre de «La Locandiera» de Carlo Goldoni mise en scène par Abdelaziz Mehrezi (6 août), « Les fugueuses » de Wafa Taboubi, récompensée au Festival arabe du théâtre (11 août), ainsi que « Catharsis », création musicale dirigée par Abderrahman Ayadi (12 août), inspirée du concept philosophique grec de la purification par l'art.

La clôture, le 13 août , reviendra à Nour Chiba, qui retrouvera le public de Boukornine avec un concert parcourant ses plus grands succès ainsi que des classiques de la chanson tunisienne.