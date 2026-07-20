Cote d'Ivoire: BTS 2026 - 56 881 candidats en lice, Adama Diawara appelle à la rigueur et à l'intégrité

La session 2026 du Brevet de technicien supérieur (BTS) a officiellement démarré ce lundi 20 juillet sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Adama Diawara, a procédé au lancement des épreuves en adressant un message de confiance, de responsabilité et de fermeté aux 56 881 candidats engagés dans cette importante étape de leur parcours académique.

Cette année, le nombre de candidats connaît une progression notable. Ils sont 56 881 à briguer le diplôme de BTS, contre 51 716 lors de la session précédente, soit une augmentation de plus de 5 000 inscrits. Une évolution qui témoigne de l'attractivité croissante de cette filière de formation professionnalisante.

À l'occasion du lancement officiel, le ministre Adama Diawara a exhorté les candidats à aborder les épreuves avec calme et confiance. Il les a invités à s'appuyer sur les connaissances acquises au cours de leur formation, rappelant que les sujets soumis à leur appréciation sont élaborés conformément aux programmes officiellement enseignés.

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Au-delà des encouragements, le premier responsable de l'Enseignement supérieur a insisté sur l'importance du respect des règles qui encadrent le déroulement des examens. Il a souligné que la crédibilité du BTS repose sur l'intégrité de tous les acteurs impliqués, qu'il s'agisse des candidats, des surveillants ou des responsables des centres.

Le Professeur Adama Diawara a également lancé une mise en garde contre toute tentative de fraude. Il a assuré que les dispositifs de contrôle et de surveillance ont été renforcés dans les différents centres d'examen afin de garantir la transparence et l'équité de cette session.

L'édition 2026 se distingue par ailleurs par une présence majoritaire des femmes parmi les candidats. Sur les 56 881 inscrits, 30 382 sont des filles, représentant 53,41 % des effectifs, contre 26 499 garçons. Une statistique qui traduit la place grandissante des jeunes femmes dans les filières de l'enseignement supérieur technique et professionnel.

Les examens se déroulent dans 139 centres répartis sur l'ensemble du territoire, dont 99 à Abidjan et 40 à l'intérieur du pays. Les épreuves écrites se tiennent du 20 au 25 juillet 2026, tandis que les épreuves pratiques sont programmées du 27 au 31 juillet.

Les candidats devront patienter jusqu'au 20 août prochain pour connaître les résultats d'admissibilité. L'enjeu est d'autant plus important que la session 2025 avait enregistré un taux de réussite de 40,48 %, un niveau qui constitue une référence pour les performances attendues cette année.

À travers cette nouvelle session, les autorités entendent une nouvelle fois garantir la crédibilité du diplôme du BTS, considéré comme un levier essentiel pour la qualification des techniciens supérieurs et leur insertion dans le marché de l'emploi. Les prochains jours seront donc décisifs pour les dizaines de milliers de candidats mobilisés dans cette quête du précieux sésame.