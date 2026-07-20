Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Bassirou Diomaye Faye prend les rênes de l'organisation, le général Birame Diop nommé président de la Commission

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ouvre une nouvelle page de son histoire.

Réunis à Freetown, en Sierra Leone, le dimanche 19 juillet 2026 pour leur 69e Sommet ordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale ont désigné le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, comme nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ils ont également nommé le général Birame Diop à la tête de la Commission de la CEDEAO, avec une prise de fonction prévue le 1er septembre 2026 à Abuja, au Nigeria.

Cette double désignation marque un tournant dans la gouvernance de l'organisation ouest-africaine, engagée depuis plusieurs années à relever d'importants défis sécuritaires, politiques et économiques.

Bassirou Diomaye Faye face aux défis de l'intégration régionale

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En accédant à la présidence tournante de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président sénégalais succède à son prédécesseur avec la mission de renforcer la coopération entre les États membres, dans un contexte régional marqué par les questions de sécurité, d'intégration économique, de libre circulation des personnes et de consolidation de la démocratie.

Le nouveau président en exercice devra également poursuivre les efforts de dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), dont les relations avec la CEDEAO ont profondément évolué ces dernières années. Les enjeux liés à la stabilité régionale, à la lutte contre le terrorisme, à la croissance économique et à la résilience des institutions figurent parmi les priorités de son mandat.

Le général Birame Diop à la tête de la Commission

Autre décision majeure de ce 69e sommet : la nomination du général Birame Diop au poste de président de la Commission de la CEDEAO. Ancien ministre de la Défense du Sénégal, ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises et ancien conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies, il prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2026 au siège de la Commission, à Abuja.

Fort d'une longue expérience dans les domaines de la défense, des opérations de maintien de la paix et de la gouvernance internationale, Birame Diop est appelé à conduire l'administration de l'organisation et à mettre en oeuvre les orientations définies par les chefs d'État.

Une nouvelle dynamique pour la CEDEAO

Les décisions prises à Freetown traduisent la volonté des dirigeants ouest-africains de consolider les institutions communautaires et d'insuffler une nouvelle dynamique à la CEDEAO. Face aux défis multiples auxquels la région demeure confrontée, les nouvelles autorités auront la responsabilité de renforcer l'efficacité de l'organisation et de préserver son rôle de moteur de l'intégration régionale.

Le sommet de Freetown s'achève ainsi sur un renouvellement de la direction politique et administrative de la CEDEAO, avec l'ambition affichée de renforcer l'unité, la paix et le développement de l'Afrique de l'Ouest dans un contexte régional en pleine mutation.