Cote d'Ivoire: Distinction - L'Ivoirien Baba Hady Thiam, premier avocat africain à atteindre le podium de la 100 Legal Powerlist

Baba Hady Thiam, fondateur du cabinet Thiam & Associés, devient le premier avocat africain à atteindre le podium de la 100 Legal Powerlist, en se classant 3e de l'édition 2026. Son cabinet, Thiam & Associés, se classe également 3e parmi les cabinets d'avocats engagés dans les grandes opérations économiques du continent.

Cette double performance constitue une reconnaissance majeure pour le cabinet et confirme la place croissante des acteurs juridiques africains dans les dossiers les plus stratégiques.

La Côte d'Ivoire occupe une place importante dans cette trajectoire : elle est le deuxième pays dans lequel Baba Hady Thiam a choisi d'implanter son cabinet, confirmant ainsi l'importance du marché ivoirien dans le développement régional du cabinet.

Distingué pour la 10e année consécutive, depuis la création de Thiam & Associés et de la Legal Powerlist, Baba Hady Thiam confirme une trajectoire exceptionnelle dans le domaine du droit des affaires en Afrique francophone. Après avoir permis à son cabinet de devenir, l'an dernier, le premier cabinet africain à atteindre un rang aussi élevé, il devient cette année le premier avocat africain à monter sur le podium de ce classement.

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Pour la Côte d'Ivoire, cette distinction revêt une portée particulière : elle met en lumière le choix stratégique du cabinet de s'ancrer dans l'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, au coeur de nombreuses opérations économiques structurantes.