Cote d'Ivoire: Korhogo - 1 298 candidats à l'assaut du BTS sous le sceau de la rigueur

Les épreuves écrites du Brevet de technicien supérieur (BTS), session 2026, ont officiellement démarré ce lundi 20 juillet à Korhogo.

Au total, 1 298 candidats, répartis dans 11 filières, composent dans quatre centres d'examen de la capitale du Poro. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue au lycée Dominique Ouattara, en présence des autorités administratives et éducatives de la région.

Prenant la parole à cette occasion, le responsable des centres d'examen du Poro, Soro Mamadou, a insisté sur le rôle essentiel des surveillants dans la réussite de cette session. Selon lui, leur engagement et leur vigilance constituent des garanties indispensables pour préserver la crédibilité du diplôme.

Il a rassuré les candidats quant au respect du principe d'équité dans le déroulement des épreuves, tout en les mettant en garde contre toute tentative de fraude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable des centres d'examen a également exprimé sa reconnaissance au préfet de région, préfet du département de Korhogo, Diarrassouba Karim, pour son implication dans l'organisation de cette session.

Représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, le préfet Diarrassouba Karim a transmis un message de fermeté à l'endroit des encadreurs.

« Le ministre met un point d'honneur à organiser des examens propres. Soyez rigoureux, appliquez les consignes et assumez vos responsabilités. Je sais compter sur votre sens du civisme », a-t-il déclaré à l'adresse des surveillants.

S'adressant ensuite aux candidats, l'autorité préfectorale a tenu à les rassurer avant le début des compositions.

« Tout ce qu'on va vous donner, vous l'avez déjà vu. Lisez bien les consignes, restez sereins, évitez la facilité et Dieu fera le reste », leur a-t-il conseillé.

Le lancement officiel des épreuves a été marqué par l'ouverture de l'enveloppe témoin, donnant ainsi le coup d'envoi des compositions sur l'ensemble des sites.

À l'issue de la cérémonie, le préfet de région a effectué une tournée dans les différents centres d'examen afin de s'assurer des conditions de déroulement des épreuves. Se disant satisfait de l'organisation et du climat observé, il s'est montré confiant quant au bon déroulement de cette session.

« À Korhogo, les examens du BTS se dérouleront bien », a-t-il assuré.

Les candidats composent dans plusieurs spécialités, notamment l'électrotechnique, l'informatique développeur d'applications, l'agriculture tropicale option production animale, les ressources humaines et la logistique.

Les épreuves écrites se poursuivront jusqu'au samedi 25 juillet 2026, mobilisant l'ensemble des acteurs de l'enseignement technique autour d'un objectif commun : garantir des examens crédibles, transparents et équitables. Tous les regards sont désormais tournés vers les candidats, appelés à faire valoir les connaissances acquises tout au long de leur formation.