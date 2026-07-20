Cote d'Ivoire: Formation artistique - Le ministère de la Culture lance les concours 2026-2027 du LEA, du CTAA et du CRAMA

Le ministère de la Culture et de la Francophonie a officiellement ouvert les concours et tests d'entrée des principaux établissements publics de formation artistique au titre de l'année académique 2026-2027.

Cette campagne concerne le Lycée d'Enseignement Artistique (LEA) d'Abidjan, le Centre Technique des Arts Appliqués (CTAA) de Bingerville et le Conservatoire Régional des Arts et Métiers d'Abengourou (CRAMA), offrant au total plus de 360 places aux jeunes désireux de faire carrière dans les métiers des arts et de la culture.

À travers cette initiative, le ministère entend renforcer la formation des talents ivoiriens dans les domaines des arts plastiques, de la musique, du théâtre et des arts appliqués, afin de répondre aux besoins croissants des industries culturelles et créatives.

176 places au Lycée d'Enseignement Artistique

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Le concours d'entrée au Lycée d'Enseignement Artistique (LEA), implanté sur le site de l'INSAAC à Cocody, est ouvert aux titulaires du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), âgés de 19 ans au plus, soit les candidats nés après le 31 décembre 2006.

Au total, 176 places sont disponibles, réparties entre les filières Arts plastiques (66 places), Musique (66 places) et Art dramatique (44 places).

Les inscriptions, ouvertes depuis le 17 juin, prendront fin le 19 août 2026 à 12 heures. Les épreuves se dérouleront du 25 au 28 août sur le site du LEA.

65 places au CTAA de Bingerville

Le Centre Technique des Arts Appliqués (CTAA) de Bingerville ouvre, pour sa part, un concours de recrutement de 65 candidats dans la filière Arts appliqués.

Ce concours est réservé aux titulaires du BEPC âgés de 21 ans au plus, nés à partir du 1er janvier 2005. Les dossiers de candidature sont recevables jusqu'au 9 septembre 2026 à midi à la Direction de la Formation Artistique et Culturelle (DFAC), tandis que les compositions sont prévues du 15 au 18 septembre dans les locaux du centre.

Le CRAMA d'Abengourou accessible dès 10 ans

Le Conservatoire Régional des Arts et Métiers d'Abengourou (CRAMA) organise, quant à lui, un test d'entrée destiné aux personnes âgées d'au moins 10 ans, qu'elles soient scolarisées ou non.

Cent vingt places sont mises en compétition, dont 40 en Arts plastiques, 50 en Musique et 30 en Art dramatique.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 septembre 2026 à 12 heures à la DFAC ainsi qu'au CRAMA d'Abengourou. Les épreuves se tiendront du 29 septembre au 2 octobre 2026.

Des dossiers à déposer à la DFAC

Pour l'ensemble des concours, les dossiers de candidature sont à déposer à la Direction de la Formation Artistique et Culturelle (DFAC), située à Abidjan-Riviera. Les candidats devront fournir les pièces administratives et académiques requises, notamment un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne, les relevés scolaires, la carte CMU, des photos d'identité, ainsi que la preuve du paiement des frais d'inscription fixés à 10 000 FCFA pour les concours concernés.

Les candidats étrangers devront être couverts par la caution de leur représentation diplomatique, tandis que les personnes en situation de handicap devront joindre un dossier médical à leur candidature.

Créé en 1994, le Lycée d'Enseignement Artistique constitue la principale voie d'accès aux écoles supérieures de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (INSAAC), notamment celles dédiées aux arts plastiques, à la musique, au théâtre, au cinéma, au design, au tourisme et à l'action culturelle.

À travers cette campagne de recrutement, le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme sa volonté de professionnaliser les métiers des arts et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs capables de contribuer au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire.