Cote d'Ivoire: Webtoon et mode numérique - Françoise Remarck célèbre le savoir-faire coréen

À l'occasion de la dernière journée de la Semaine culturelle de la Corée, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a pris part, le samedi 18 juillet 2026, à une conférence consacrée au Webtoon coréen et à la Digital Fashion au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) d'Abidjan. Cette activité s'est tenue avant la cérémonie de clôture de l'événement lancé le 16 juillet dernier.

Cette rencontre, placée sous le sceau du rapprochement culturel entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, selon la publication du ministère de la Culture et de la Francophonie, a mis en lumière deux secteurs emblématiques de la créativité coréenne : le Webtoon et la mode numérique. Reconnue mondialement pour son innovation dans ces domaines, la Corée du Sud a partagé son expérience avec le public ivoirien à travers des présentations et des échanges enrichissants.

Après plusieurs jours dédiés à la promotion du cinéma, de la musique et de la gastronomie de la Corée, cette journée est venue renforcer les liens culturels entre les deux pays. Elle prolonge également la dynamique initiée lors de l'ouverture officielle marquée par la projection en avant-première africaine du film historique sud-coréen The King's Warden.

Le Webtoon, format de bande dessinée numérique né en Corée du Sud, a particulièrement retenu l'attention des participants. Considéré comme un secteur d'avenir, il représente une opportunité pour les jeunes talents ivoiriens désireux d'explorer de nouveaux horizons créatifs. L'expert Auguste-Philippe Niamien a d'ailleurs animé une présentation détaillée sur ce phénomène culturel et ses perspectives de développement.

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Au cours de sa visite du site, Françoise Remarck a parcouru les différents stands installés pour l'occasion. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir diverses expressions de la culture coréenne, allant des jeux traditionnels aux créations de mode contemporaine. La ministre a notamment porté un intérêt particulier à l'espace consacré à la Digital Fashion, où étaient exposées des innovations associant mode et technologies.

L'ambiance festive de cette journée a également été entretenue par un concours de K-pop, discipline qui continue de séduire un nombre croissant de jeunes en Côte d'Ivoire. À l'issue de la compétition, Yvanndinky s'est hissé à la première place. Madany Doumbia a obtenu le deuxième prix, quand Océane occupait la troisième place, complétant ainsi le podium de cette édition.