Afrique du Nord: Air Algérie relance une ligne estivale très demandée vers la Tunisie

Air Algérie a repris sa desserte saisonnière entre Alger et l'île tunisienne de Djerba, marquant le retour de la compagnie nationale algérienne vers l'une des destinations touristiques tunisiennes les plus appréciées durant la période estivale. Le premier vol de la saison a atterri vendredi 17 juillet 2026 à l'aéroport international Djerba-Zarzis, confirmant la reprise d'une liaison particulièrement attendue par les voyageurs algériens.

Baptisé AH4708, ce vol en provenance d'Alger a été assuré par un Boeing 737. L'appareil s'est posé à l'aéroport de Djerba aux alentours de 5h23 du matin (heure locale), donnant ainsi le coup d'envoi d'une nouvelle saison de rotations entre la capitale algérienne et l'île des Lotophages.

Cette reprise intervient dans un contexte de forte demande estivale pour les destinations balnéaires tunisiennes. Avec ses plages, son patrimoine culturel, son offre hôtelière diversifiée et sa proximité géographique avec l'Algérie, Djerba continue de figurer parmi les choix privilégiés des touristes algériens, notamment durant les mois de juillet et août.

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Pour de nombreux vacanciers algériens, l'île représente une destination à la fois accessible et dépaysante, où se mêlent le charme des paysages méditerranéens, les séjours en famille et la découverte d'une région connue pour son hospitalité.

Deux vols par semaine programmés

Dans le cadre de cette desserte estivale, deux vols par semaine sont programmés entre Alger et Djerba. Après le premier vol du 17 juillet, la prochaine rotation est prévue le 24 juillet 2026, avec un appareil de type Airbus A320.

Cette programmation permet à Air Algérie d'accompagner l'affluence touristique saisonnière et de renforcer les connexions aériennes entre les deux pays durant une période où les déplacements connaissent traditionnellement un pic.

La liaison Alger-Djerba s'inscrit également dans une dynamique plus large de consolidation des échanges entre l'Algérie et la Tunisie, notamment dans le domaine touristique. Chaque été, des milliers de visiteurs algériens choisissent les stations balnéaires tunisiennes, faisant du marché algérien un élément important pour l'activité touristique nationale.

Une flotte en pleine modernisation

La reprise de cette ligne intervient alors qu'Air Algérie poursuit le renouvellement de sa flotte afin d'accompagner l'évolution de son réseau.

Le 11 juillet dernier, quelques jours avant le lancement du vol vers Djerba, la compagnie a réceptionné deux nouveaux appareils : un Boeing 737 MAX 8, premier exemplaire d'une commande portant sur dix avions de ce modèle, ainsi qu'un ATR 72-600 destiné à sa filiale Domestic Airlines.

Avec le retour de cette liaison estivale, Air Algérie confirme ainsi l'importance accordée aux dessertes touristiques régionales et contribue à rapprocher davantage les voyageurs algériens de l'une des destinations les plus emblématiques du tourisme tunisien.