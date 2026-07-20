Tunisie: Plan 2026/2030 - Dans l'attente de la concrétisation

Le Plan de développement 2026/2030, on en parle encore puisqu'il continue à faire la une de l'actualité nationale dans le sens où il vient juste d'être adopté par le Conseil national des régions et des districts (Cnrd), à peine une semaine après sa validation par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Ainsi, la Tunisie dispose d'une véritable feuille de route économique et sociale pour les cinq années à venir dans la mesure où il trace les grands axes des orientations de l'action publique à concrétiser avec pour objectifs essentiels la réalisation de la croissance tant prisée, la consolidation du développement socio-économique, tout en veillant à réduire les disparités régionales.

Sans entrer dans les détails de ce plan, il serait pertinent de souligner l'intérêt qu'il accorde au secteur énergétique avec la détermination à faire passer la part des énergies renouvelables à 35% du mix énergétique d'ici à la clôture du plan avec un accent particulier sur le renforcement des infrastructures de base, de la sécurité hydrique et alimentaire, sans oublier une meilleure efficacité des services publics.

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Or la mise noir sur blanc de ce plan n'est que le début de l'oeuvre car pour connaître le succès escompté, il faudra compter avec sa capacité d'être exécuté d'une manière concrète afin que les résultats sur le terrain soient réellement conformes aux attentes du peuple.

Autrement dit, les autorités compétentes sont appelées à mettre en place les mécanismes adéquats en vue d'assurer le suivi et l'évaluation, d'où la mise en service, depuis le mois de juin 2025, d'une plateforme numérique de suivi en même temps du rôle de contrôle que le Cnrd sera appelé à assumer, outre l'option pour l'investissement dans le capital humain et le soutien à l'innovation ainsi que pour l'amélioration du climat des affaires.

Autre élément à privilégier absolument, en l'occurrence la transition numérique avec, entre autres, une digitalisation des services administratifs et une bonne gestion du foncier public. Autant de facteurs à mettre en valeur en vue de réussir l'entrée du pays de plain-pied dans le concert des nations avancées.

A cela, il est utile d'ajouter l'obligation de booster les secteurs à forte valeur ajoutée, de renforcer la cybersécurité tout en plaçant l'intelligence artificielle et l'ouverture des données (Open Data) au service des citoyens pour simplifier les démarches et lutter contre la corruption.

En résumé, le Plan quinquennal de développement vient à point nommé pour appuyer sur l'accélérateur en vue de réussir la confirmation du décollage irréversible de la Tunisie nouvelle vers des paliers toujours supérieurs.