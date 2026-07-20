Congo-Kinshasa: L'incursion du groupe armé Mayaya à Kabambare provoque morts, et déplacements de populations

La situation sécuritaire reste préoccupante au territoire de Kabambare, dans la province du Maniema, à la suite des incursions armées répétées menées depuis le 2 juillet par le groupe dirigé par le général autoproclamé Mayaya. Selon plusieurs informations locales, ces combattants venus de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, ont pénétré dans cette partie du Maniema, provoquant des affrontements meurtriers tantôt avec l'armée tantôt avec d'autres groupes armés locaux.

Les combats entre différents belligérants ont semé la panique au sein de la population civile. Plusieurs habitations et biens ont été pillés ou détruits, poussant de nombreux habitants à fuir leurs villages pour chercher refuge dans des zones considérées comme plus sûres. Certaines familles se sont réfugiées dans la brousse, tandis que d'autres ont pris la direction du Sud-Kivu, de Kalemie ou encore du centre de Kabambare.

Face à cette détérioration de la situation, le député national Emedi Amuri Xavier Todos a saisi l'Assemblée nationale à travers une motion d'information. L'élu souhaite que la représentation nationale se prononce sur cette crise sécuritaire. Il interpelle les membres du Gouvernement concernés afin qu'une réponse rapide soit apportée.

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Selon le député, l'objectif de cette démarche est d'obtenir l'adoption d'une résolution permettant au bureau de l'Assemblée nationale de saisir les ministres compétents, notamment ceux de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires humanitaires.

« L'objectif de cette démarche est que la chambre basse, c'est-à-dire la plénière, en décide et adopte une résolution où le bureau en informe certains ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires humanitaires, afin qu'ils puissent intervenir pour qu'il y ait cessation des hostilités », a déclaré Emedi Amuri Xavier Todos.

L'élu dénonce les conséquences humaines et matérielles des affrontements sur les populations civiles. Il affirme que les hommes de Mayaya se sont livrés à des actes de pillage, de destruction et d'incendie dans plusieurs localités touchées par leur progression.

« Dès qu'il y a affrontement quelque part, il y a mort d'hommes. Monsieur Mayaya et ses troupes ont incendié, détruit et pillé les biens de la population. Face aux crépitements des balles, les habitants n'ont eu d'autre choix que de fuir », a-t-il expliqué.

Le député indique que les déplacements de populations prennent de l'ampleur. Selon lui, une partie des habitants a trouvé refuge dans la province voisine du Sud-Kivu, tandis que d'autres ont pris la route de Kalemie ou sont retournés vers Kabambare-Centre dans l'attente d'une amélioration de la situation sécuritaire.

Face à cette situation, les populations locales attendent un renforcement de la présence des forces de sécurité ainsi que des mesures humanitaires en faveur des déplacés. Les acteurs locaux espèrent également une intervention rapide des autorités nationales afin de mettre un terme aux violences et de rétablir durablement la paix dans cette partie du Maniema.