Congo-Kinshasa: Incendie d'une locomotive de la SNCC sur l'axe Kamina-Kibula

20 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), immatriculée 1384, a pris feu ce dimanche 19 juillet sur l'axe Kamina-Kibula, à environ 121 kilomètres de Kamina dans la province du Haut-Lomami.

Alors que des images rendues virales sur les réseaux sociaux montraient le conducteur et son assistant désemparés face à la propagation des flammes, la direction provinciale de la SNCC confirme ce lundi que l'incendie a pu être totalement éteint et que l'engin a été remorqué jusqu'à Kamina.

Contacté par Radio Okapi, le directeur de la SNCC/Kamina a apporté des précisions rassurantes quant au bilan de ce sinistre.

Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, et l'ensemble des marchandises transportées a été épargné par les flammes, a-t-il précisé.

La cause exacte de l'incendie reste pour l'instant inconnue, mais une enquête technique a été immédiatement ouverte afin de déterminer le point de départ du feu.

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