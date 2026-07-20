Congo-Kinshasa: Résurgence d'attaques et tueries attribuées aux ADF à Beni - L'ONG locale CVC réclame une enquête indépendante

Le Cri des victimes du Congo (CVC), une organisation locale de défense des droits humains, a exprimé, dimanche 19 juillet, sa profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques armées, des tueries de civils et des incursions attribuées notamment aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la ville de Beni et ses environs, au Nord-Kivu. Dans un communiqué, l'organisation estime que cette dégradation de la situation sécuritaire menace gravement la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles.

Selon le CVC, les récentes violences ont ravivé l'inquiétude au sein des habitants de Beni, une région régulièrement confrontée à l'insécurité malgré les opérations militaires menées contre les groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'organisation affirme avoir recueilli plusieurs témoignages faisant état d'interrogations sur l'efficacité du dispositif sécuritaire déployé dans la ville et ses périphéries.

Le coordonnateur du CVC, Espoir Sadiki Shemukobya, estime que les allégations évoquant d'éventuelles défaillances dans le système de sécurité doivent être examinées avec rigueur. Il appelle les autorités compétentes à engager des investigations indépendantes afin de faire toute la lumière sur les circonstances des récentes attaques.

« Plusieurs témoignages recueillis auprès des habitants et d'autres sources locales font état de préoccupations concernant le fonctionnement du dispositif de sécurité dans la ville et ses environs. Certaines informations évoquent d'éventuelles défaillances. Ces allégations doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités éventuelles », a déclaré Espoir Sadiki Shemukobya.

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L'organisation demande ainsi l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante sur les attaques et incursions armées enregistrées ces derniers jours dans la ville de Beni et ses alentours. Pour le CVC, seule une démarche transparente et crédible permettra d'établir les responsabilités, de renforcer la confiance de la population et de garantir le respect des droits humains.

Au-delà des autorités nationales, l'organisation lance également un appel à la communauté internationale. Elle souhaite voir les partenaires du pays accompagner les initiatives visant à faire émerger la vérité, à lutter contre l'impunité et à prévenir de nouvelles violations des droits fondamentaux.

« Le Cri des Victimes du Congo appelle également la communauté internationale à accompagner les efforts visant à établir la vérité, garantir la justice et prévenir de nouvelles violations des droits humains. La protection des civils constitue une obligation fondamentale des autorités publiques », a insisté le coordonnateur du CVC.

Alors que l'inquiétude grandit au sein de la population locale, l'organisation exhorte les autorités à renforcer les mesures de protection des civils et à améliorer l'efficacité du dispositif sécuritaire dans cette partie du Nord-Kivu.

Jusqu'à ce lundi après-midi, Radio Okapi n'avait pas encore obtenu la réaction des responsables des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la région de Beni au sujet des préoccupations soulevées par le CVC.