Congo-Kinshasa: La riposte contre Ebola freinée à Goma par la méfiance communautaire

Les progrès médicaux ne suffiront pas à vaincre Ebola sans un véritable ancrage communautaire, alerte dans un rapport le Conseil national des forums des ONG humanitaires de la RDC (CONAFOD-RDC). D'après cette plateforme, malgré les avancées sanitaires, la riposte se heurte à une résistance tenace sur le terrain. Fausses rumeurs, refus de suivi des contacts et maintien d'enterrements clandestins non sécurisés continuent d'alimenter les chaînes de contamination, peut-on lire dans ce rapport dont Radio Okapi a obtenu une copie ce lundi 20 juillet.

Pour briser la méfiance des communautés face à la riposte contre Ebola, le réseau d'ONG demande un changement de paradigme axé sur la responsabilisation des acteurs locaux.

Selon ces acteurs humanitaires, l'efficacité de la lutte repose sur la confiance que « seules les organisations locales peuvent susciter ». ONG de terrain, associations de femmes et de jeunes, ainsi que réseaux de survivants d'Ebola constituent, selon le CONAFOD-RDC, les premiers intervenants lors de l'apparition des foyers épidémiques, et restent les seuls à accompagner durablement les populations après le départ des agences internationales.

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Leur action demeure toutefois fortement bridée par l'absence de ressources financières adéquates. Le CONAFOD-RDC souligne que l'accès direct aux fonds d'urgence permettrait à ces structures non seulement de remonter plus rapidement les alertes sanitaires grâce à leur présence permanente au sein des villages, mais aussi de déconstruire les fausses rumeurs et sensibiliser aux protocoles de prévention grâce à leur légitimité sociale.

La création de l'« Action locale de lutte contre Ebola »

Pour concrétiser cette approche, le CONAFOD-RDC propose la mise en place d'un mécanisme novateur : l'Action locale de lutte contre Ebola. Ce dispositif financier vise à canaliser des fonds directement et rapidement vers les structures communautaires de base, sans passer par les lourdeurs bureaucratiques des grands programmes extérieurs.

Pour la synergie des ONG locales, responsabiliser et financer adéquatement les communautés constitue l'unique rempart durable face aux crises épidémiques actuelles et à venir dans l'Est de la RDC.