Congo-Kinshasa: Attaque sur la RN27 à Djugu - Des passagers dépouillés par des miliciens URDPC/CODECO

Des hommes armés présumés combattants de la milice Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais (URDPC/CODECO) ont tendu plusieurs embuscades samedi 18 et dimanche 19 juillet sur la Route nationale 27 (RN27), au niveau du village de Dhera, dans le territoire de Djugu (Ituri). Plusieurs véhicules de transport en commun ont été ciblés, leurs passagers dépouillés de leurs biens et de sommes d'argent, selon des sources sécuritaires et coutumières locales.

D'après ces sources, les premiers incidents ont été signalés samedi lorsqu'un groupe d'assaillants en provenance du village de Lobu a érigé une barricade sur la RN27, à hauteur de Dhera. Un camion en provenance de Mahagi est alors tombé dans l'embuscade. Les hommes armés auraient ouvert le feu pour contraindre le véhicule à s'arrêter avant de s'emparer des téléphones portables, des effets personnels de l'équipage ainsi que d'une importante somme d'argent.

Le lendemain, dimanche, trois autres véhicules de transport en commun assurant la liaison Bunia-Mahagi ont été attaqués au même endroit. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les passagers ont été dépouillés sous la menace des armes. Un voyageur a été blessé par balle au cours de l'attaque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les mêmes sources rapportent également que trois personnes ont été enlevées et conduites dans la forêt de Lobu. Grâce à une médiation menée par des chefs coutumiers locaux, les otages ont été relâchés lundi matin après le paiement d'une rançon.

Par ailleurs, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la région. Dans le village de Lodha, plusieurs sources locales font état d'un regroupement de plus d'une centaine d'hommes armés présentés comme des éléments de la Convention pour la révolution populaire (CRP). Ces combattants menaceraient d'attaquer les positions des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) situées à Lodha et à Kadema, alimentant davantage l'inquiétude au sein de la population.

Face à ces développements, les notables et les acteurs de la société civile de Djugu redoutent une recrudescence des violences après plusieurs mois de relative accalmie. Ils exhortent les autorités militaires à renforcer les dispositifs sécuritaires le long de la RN27 et dans les zones jugées sensibles afin de prévenir de nouvelles attaques et d'assurer la protection des populations civiles.

Selon ces acteurs locaux, la persistance des mouvements de groupes armés dans la région constitue une menace pour la stabilité retrouvée ces derniers mois et risque de compromettre les activités socioéconomiques ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur cet axe routier stratégique reliant Bunia à Mahagi.