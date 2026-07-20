Togo: Soif de sport

20 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

À l'occasion du dernier week-end des Evala, BB Lomé a déployé un programme dense mêlant animations culturelles, concerts, promotions commerciales et retransmission de la Coupe du monde. Pour la première brasserie du pays, filiale du Groupe Castel, ce grand rendez-vous reste une occasion incontournable de se rapprocher des consommateurs, explique L'Economiste.

L'autre pari marketing de BB Lomé cette année : le co-branding sportif. En partenariat avec Moov Africa Togo, la brasserie a diffusé sur écran géant les demi-finales et la finale de la Coupe du monde, grâce à l'accord liant l'opérateur télécom au diffuseur officiel.

Une opération qui a permis de réunir, sur un même site, passionnés de lutte traditionnelle et amateurs de football.

Cette présence massive s'inscrit dans une stratégie de proximité déjà éprouvée par la marque, qui multiplie chaque année animations, dégustations et opérations promotionnelles pendant les Evala.

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