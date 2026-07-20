Togo: La BOAD renforce ses appuis financiers

20 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

935,8 milliards de Fcfa injectés dans 64 projets : la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), bras financier de l'UEMOA basé au Togo, a dévoilé un bilan 2025 en nette accélération.

Les décaissements ont bondi de 82 % par rapport à 2024, pour atteindre 698,5 milliards, portant le taux de décaissement annuel de 16 % à 23,7 %.

Les transports et les TIC raflent la plus grosse part du gâteau, avec 269,9 milliards (28,8 %).

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La santé et l'éducation ferment la marche, avec 50,1 milliards (5,4 %). Trois grands axes structurent ces interventions : la résilience climatique (129,6 milliards), l'intégration régionale (131,9 milliards) et, surtout, la création de valeur et d'emplois productifs, qui capte à elle seule 667,6 milliards de francs CFA, soit 72 % des financements.

Au Togo, deux projets illustrent cette dynamique. Le premier concerne la cité ministérielle de Lomé, un complexe de 18 immeubles destiné à centraliser les services publics.

Ce chantier a reçu un premier soutien de 20 milliards de la Banque, avec à la clé environ 1 100 emplois directs et indirects et plus de 11 milliards de valeur ajoutée annuelle attendue.

Le second projet cible l'agriculture : un programme d'appui à la mécanisation et à l'irrigation, entièrement financé par la BOAD à hauteur de 20 milliards.

Objectif affiché : 500 emplois créés dès la mise en oeuvre, plus de 60 000 emplois consolidés en phase d'exploitation, des revenus des producteurs en hausse de 50 %, plus de 60 000 tonnes de riz supplémentaires par an et au moins 3,5 milliards de valeur ajoutée.

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