Togo: Surveillance renforcée

Alors que l'Agence nationale de la protection civile (ANPC) alerte sur de nouvelles pluies, de faible intensité, sur Lomé et ses environs, les pouvoirs publics accélèrent le suivi des dispositifs de prévention des inondations.

Le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, a entamé lundi une tournée d'inspection des bassins d'orage de Tokoin Tamé, Agbalépédo, 2 Lions, Caméléon, Awatamé et Babakopé, pour évaluer l'évolution du niveau des eaux.

Ces infrastructures avaient débordé lors des pluies diluviennes des 28 et 29 juin. Cette fois, le ton se veut rassurant : 'Le niveau a considérablement baissé', a-t-il indiqué.

Il a également visité la retenue d'eau de Togo 2000, les exutoires du Lac Ouest, la plage qui permet d'évacuer le trop-plein de la lagune de Boka vers la mer, ainsi que le site de Winners Chapel, où les opérations de pompage des eaux pluviales se poursuivent pour assainir le quartier.