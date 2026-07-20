Mozambique: Suspension des activités festives en mémoire de l'abbé Osório Citora Afonso

Quelimane — Par le biais d'une note officielle adressée au clergé, aux délégués de la Conférence des Instituts Religieux du Mozambique (CIRMO) - Quelimane, aux instituts religieux et aux mouvements apostoliques, le diocèse de Quelimane a ordonné la suspension de toutes les activités festives et patronales jusqu'à la solennité du Christ-Roi, le 22 novembre prochain.

Ce document, diffusé par le Secrétariat diocésain pour la coordination pastorale et signé par le directeur diocésain de la coordination pastorale, le père Raciel de Lurdes Jaime Ualaque, et ratifié par l'Administrateur Apostolique Estêvão Ângelo Fernando, fait suite à la grave période de difficulté et au profond deuil qui ont frappé la province de Zambézia après la disparition violente de Mgr Osório Citora Afonso, IMC, tué par balle le 6 juin dernier à son domicile.

Selon le communiqué du diocèse, toutes les célébrations festives restent suspendues jusqu'à la solennité du Christ-Roi, prévue le 22 novembre. La célébration des sacrements se poursuivra normalement, mais dans une ambiance sobre, dépourvue du caractère festif habituel. Le communiqué prévoit en outre que, le 6 de chaque mois, une messe soit célébrée dans toutes les paroisses et missions du diocèse en suffrage de don Osório, en signe de mémoire et de communion.

Le diocèse invite également à intensifier les moments de prière et d'adoration du Saint-Sacrement dans les paroisses, les communautés chrétiennes et les maisons religieuses, afin que les fidèles puissent trouver dans la foi soutien et consolation pendant cette période de deuil. Dans le message de conclusion, un appel est lancé à la compréhension, à l'unité et à la collaboration de tous les chrétiens, exhortant les fidèles à persévérer dans la prière et à garder vivant le souvenir de l'évêque de Quelimane, dont la mort tragique a profondément bouleversé l'Église catholique de la province de Zambézia.

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Entre-temps, l'enquête sur le meurtre brutal de l'évêque se poursuit. Le 3 juillet, le Pape Léon XIV a reçu en audience l'Archevêque métropolitain de Nampula, Inácio Saure, I.M.C., président de la Conférence épiscopale du Mozambique, accompagné de l'Archevêque métropolitain de Maputo, João Carlos Hatoa Nunes, vice-président de la CEM, et de l'Archevêque émérite de Beira, Claudio Dalla Zuanna, S.C.I., afin de faire le point sur l'enquête en cours.

Les Missionnaires de la Consolata, l'ordre auquel appartenait le père Osorio, le commémorent publiquement comme un « martyr de la foi ».