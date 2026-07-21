Sénégal: ONU - Le pays apporte son soutien officiel à la candidature de Macky Sall

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé d'apporter le plein soutien du Sénégal à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), à l'issue d'une audience accordée à l'ancien chef de l'État au Palais de la République.

Selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Macky Sall a été reçu le vendredi 17 juillet 2026 afin de présenter au président de la République sa candidature à la tête de l'ONU.

Le document précise que la rencontre s'est déroulée « dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine », illustrant l'attachement du chef de l'État « au dialogue, à la continuité de l'État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation ».

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À l'issue de cet entretien, Bassirou Diomaye Faye a décidé que le Sénégal soutiendra officiellement la candidature de Macky Sall. Le chef de l'État a, dans cette perspective, instruit le Gouvernement ainsi que l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies.

Le président de la République a également lancé un appel aux forces vives de la Nation afin qu'elles soutiennent cette candidature, désormais présentée comme celle du Sénégal, « au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant », conclut le communiqué.