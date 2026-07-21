Algérie: Visite de Pedro Sanchez au pays - Une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales

Alger — La visite de travail et d'amitié effectuée lundi en Algérie par le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, dans toutes leurs dimensions.

Lors de cette visite, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel à l'invité de l'Algérie au siège de la Présidence de la République, avant de tenir un entretien en tête-à-tête, élargi, par la suite, aux délégations des deux pays.

Dans une déclaration conjointe à l'issue de ces entretiens, le président de la République a affirmé que la visite du président du Gouvernement espagnol en Algérie "témoigne de la volonté politique des deux pays amis de promouvoir leur partenariat bilatéral, porteurs d'avantages avérés".

Il a souligné, à ce titre, qu'il s'agissait d'"une étape cruciale et majeure pour la préparation de la 8e session de la réunion de haut niveau algéro-espagnole, prévue en automne prochain".

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Par ailleurs, le président de la République a salué l'adhésion des autorités espagnoles à la démarche de l'Algérie pour récupérer les fonds détournés, soulignant les "résultats satisfaisants" obtenus dans ce dossier qui s'inscrit "parmi les priorités".

Le président de la République a tenu à féliciter le gouvernement et le peuple espagnols pour le sacre "mérité" de leur sélection nationale de football, qui a remporté dimanche la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine, décrochant, ainsi, sa deuxième étoile.

"Je pense que la victoire était pleinement méritée, au regard du niveau atteint par l'élite sportive espagnole", a ajouté le président de la République, qui a partagé la joie de ce titre mondial avec le président du Gouvernement espagnol, lors d'un déjeuner offert en l'honneur de la délégation espagnole.

De son côté, le président du Gouvernement d'Espagne a présenté ses sincères condoléances pour les victimes de l'incendie survenu à l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia à Alger.

Par ailleurs, M. Sanchez a réaffirmé que son pays considère l'Algérie comme un "partenaire stratégique et un pays ami", mettant en avant la volonté des deux pays d'édifier d'excellentes relations dans le cadre d'une "nouvelle étape" de leur coopération bilatérale.

M. Sanchez a souligné que sa visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie, symbolise la "ferme volonté d'approfondir cette amitié et d'élargir la coopération bilatérale orientée vers l'avenir", relevant que les deux pays sont liés par "un traité d'amitié et de bon voisinage" et que "le renforcement du dialogue politique est la base sur laquelle tout se construit".

A cet égard, il a indiqué que les délégations des deux pays travaillent d'ores et déjà à faire de la 8e réunion de haut niveau un "véritable succès", permettant de "poser les jalons nécessaires" au renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la migration irrégulière et des échanges culturels.

En marge de cette visite, le président de la République a également reçu, au siège de la Présidence, des chefs d'entreprises espagnoles activant dans divers secteurs.

La rencontre a permis d'évoquer le renforcement des perspectives de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues espagnoles, lesquels ont manifesté leur intérêt pour les opportunités d'investissement prometteuses offertes en Algérie.

Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu entre les membres des gouvernements des deux pays.

A cette occasion, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue espagnol, M. José Manuel Albares, tandis que le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, a eu des entretiens avec la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Mme Sara Aagesen Munoz.