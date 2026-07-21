Afrique: Le Caire et Brazzaville tiennent leur première réunion de consultations politiques

20 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

La première réunion de consultations politiques entre la République arabe d'Égypte et la République du Congo s'est tenu le 14 juillet, au Caire.

Présidée par l'ambassadeur Mohamed Abu Bakr Saleh, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, la rencontre a connu la participation de l'ambassadeur Mohamed Karim Sherif, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, et de l'ambassadeur Dr Mohamed Gad, ministre adjoint des Affaires étrangères et directeur du Département des organisations et groupements africains, pour la partie égyptienne. La délégation congolaise était conduite par Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Les consultations ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier la coopération conjointe, en vue des prochaines réunions de la commission mixte entre les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors des échanges, il a été également évoqué les questions régionales et internationales clés d'intérêt commun parmi lesquelles figuraient l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, la sécurité en mer Rouge, au Sahel, en Afrique centrale et de l'Ouest, en Libye, au Soudan, dans la région des Grands Lacs et dans les pays du bassin du Nil, ainsi que les questions liées à l'eau, mais aussi les opportunités de coopération trilatérale et multilatérale.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.