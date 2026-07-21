Afrique: Le Caire et Brazzaville tiennent leur première réunion de consultations politiques

La première réunion de consultations politiques entre la République arabe d'Égypte et la République du Congo s'est tenu le 14 juillet, au Caire.

Présidée par l'ambassadeur Mohamed Abu Bakr Saleh, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, la rencontre a connu la participation de l'ambassadeur Mohamed Karim Sherif, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, et de l'ambassadeur Dr Mohamed Gad, ministre adjoint des Affaires étrangères et directeur du Département des organisations et groupements africains, pour la partie égyptienne. La délégation congolaise était conduite par Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Les consultations ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier la coopération conjointe, en vue des prochaines réunions de la commission mixte entre les deux pays.

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Lors des échanges, il a été également évoqué les questions régionales et internationales clés d'intérêt commun parmi lesquelles figuraient l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, la sécurité en mer Rouge, au Sahel, en Afrique centrale et de l'Ouest, en Libye, au Soudan, dans la région des Grands Lacs et dans les pays du bassin du Nil, ainsi que les questions liées à l'eau, mais aussi les opportunités de coopération trilatérale et multilatérale.