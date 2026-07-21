Gabon: 'La visite du Président Oligui Nguema du 20 juillet 2026 revêt une importance particulière tant pour le pays que pour la France'

interview

Le Président de la République gabonaise est en visite d'État à Paris. Nicaise Moulombi, acteur de premier plan de la société civile et président du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon, dans une interview, fait une analyse structurée des enjeux de cette visite d'État, la première du genre pour Oligui Nguema en France, qui se déroule du 20 au 22 juillet 2026 à l'invitation d'Emmanuel Macron.

Pourquoi cette visite est-elle importante pour le Gabon ?

Nicaise Moulombi : Le symbole prime sur la forme. Cette visite du 20 juillet 2026 revêt une importance particulière tant pour le Gabon que pour la France et s'inscrit dans la poursuite du rapprochement diplomatique engagé après la transition politique gabonaise et l'élection d'Oligui Nguema à la présidence.

Contrairement à son déplacement de mai 2024, qui avait un statut de visite officielle liée à un forum économique, ce voyage ne s'agit plus d'un simple voyage officiel, mais d'une véritable visite d'État -- un statut protocolaire supérieur qui marque une consécration diplomatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est aussi une manière de refermer définitivement la parenthèse ouverte par le coup d'État d'août 2023. Le pays est passé en moins de trois ans du statut de paria sous sanctions internationales à celui de partenaire reçu avec les honneurs à l'Élysée -- une trajectoire que la presse régionale qualifie de retournement remarquable.

Quels dossiers seront abordés ?

Le menu est large et concret. La visite permettra aux deux dirigeants de faire le point sur la coopération bilatérale et d'évaluer la mise en oeuvre des accords conclus à Libreville en novembre 2025, lors du passage de Macron au Gabon. Il y a aussi la Transformation locale du manganèse : c'est le dossier prioritaire pour Oligui Nguema, soucieux de réaliser une plus-value économique et de créer des emplois locaux, tandis que Paris, de son côté, pousse le Gabon à tenir ses engagements vis-à-vis des entreprises françaises installées sur le territoire.

Puis le Transgabonais : la modernisation de cette infrastructure ferroviaire stratégique, déjà relancée lors de la visite de Macron à Libreville. Les deux Chefs d'Etats discuteront aussi de la préservation des forêts du Bassin du Congo, un des piliers historiques de la coopération environnementale entre les deux pays. Le Chef de l'Etat gabonais pourrait aussi évoquer avec son homologue le sujet sur la reconversion de la dette sur les questions Environnementales et Forestière pour éviter au Gabon a rembourser une dette sans audit dans sa mise en oeuvre.

Quels bénéfices le Gabon peut-il espérer ?

Sur le plan économique, le Gabon vise une montée en gamme de sa filière manganèse (transformation locale plutôt qu'exportation brute), génératrice d'emplois. Sur le plan des infrastructures, la poursuite du soutien français à la remise à niveau du Transgabonais reste un enjeu structurant pour le désenclavement du pays. Sur le plan diplomatique enfin, le Gabon capitalise sur cette relation pour asseoir sa crédibilité internationale post-transition et attirer davantage d'investisseurs -- Oligui Nguema est d'ailleurs venu à la tête d'une délégation de plus de 80 personnes, signe de l'ampleur des ambitions économiques attachées à ce déplacement.

Quel est l'enjeu politique ?

Si le chef de l'État est resté discret sur les détails logistiques de ce déplacement, l'enjeu politique, lui, ne fait aucun doute. Il s'agit pour Oligui Nguema de consolider sa légitimité en tant que président élu (depuis avril 2025) et non plus simple chef de transition militaire, aux yeux de ses partenaires occidentaux comme de son opinion publique intérieure. Recevoir les honneurs d'une visite d'État à Paris -- le plus haut niveau protocolaire -- vient sceller cette reconnaissance.

Il y a aussi un enjeu de repositionnement pour la France elle-même, qui recalibre sa présence africaine après les ruptures avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger : le Gabon incarne un partenariat francophone stable qu'il est politiquement moins coûteux de préserver que d'en reconstruire un ailleurs.

Quel message envoyée aux partenaires internationaux ?

Le message est celui d'un Gabon stabilisé, fiable et digne de confiance après une transition menée à son terme dans le respect du calendrier annoncé (élection présidentielle d'avril 2025). C'est un signal envoyé non seulement à la France, mais à l'ensemble des bailleurs, investisseurs et institutions internationales : le pays est sorti du régime des sanctions et rouvre pleinement ses canaux diplomatiques classiques. C'est également une manière de démontrer, dans un contexte régional marqué par les tensions entre certains pays du Sahel et Paris, qu'une relation apaisée et « d'égal à égal » avec la France reste possible.

Quelle portée pour les populations gabonaises ?

Concrètement, les retombées attendues touchent à l'emploi (transformation locale du manganèse), aux infrastructures de transport (Transgabonais), à la formation des forces de sécurité, et à la préservation des ressources forestières via les projets de coopération environnementale évoqués depuis novembre 2025. Oligui Nguema a également prévu une rencontre avec la diaspora gabonaise en France, qui pourrait mettre en lumière des difficultés concrètes vécues par les ressortissants gabonais à l'étranger -- un signe que la dimension humaine de la visite n'est pas absente de l'agenda officiel.