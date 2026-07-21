Tunisie: Une première au pays - Le vaccin contre la tuberculose bovine bientôt testé sur le terrain

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la tuberculose bovine. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a décidé de lancer une expérimentation pilote de vaccination après la présentation d'une étude concluant au potentiel du vaccin BCG pour limiter la propagation de la maladie au sein des élevages.

La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion de travail présidée par le ministre, lundi 20 juillet, consacrée à l'examen des résultats d'une étude évaluant l'efficacité et les risques d'un programme de vaccination contre la tuberculose bovine dans les exploitations relevant de l'Office des terres domaniales.

Réalisée par un groupe d'experts issus du Comité spécialisé en santé animale, une instance scientifique indépendante placée depuis 2013 sous la supervision du Centre national de veille sanitaire animale, l'étude conclut que le vaccin BCG constitue une option prometteuse pour réduire la circulation de la maladie dans les élevages concernés.

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Les experts précisent toutefois que la vaccination ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans une stratégie nationale intégrée de lutte contre la tuberculose bovine, associant surveillance épidémiologique, dépistage systématique, contrôle des foyers d'infection et abattage sanitaire des animaux contaminés.

À l'issue des échanges, le ministre a insisté sur le fait que la vaccination devait rester une mesure complémentaire aux dispositifs déjà en vigueur et non s'y substituer. Il a également souligné la nécessité de valider l'efficacité de cette approche dans les conditions propres à la Tunisie, à travers des essais de terrain permettant d'évaluer à la fois son impact sanitaire et sa rentabilité économique.

Dans cette perspective, Ezzeddine Ben Cheikh a donné son feu vert au lancement immédiat d'une expérimentation pilote de vaccination contre la tuberculose bovine. Cette phase d'essai vise à accélérer la mise en oeuvre d'éventuelles solutions de lutte contre la maladie tout en contribuant à la préservation du cheptel national.