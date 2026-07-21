Tunisie: 'Des tonnes de sardines risquent d'être perdues' - L'UTAP tire la sonnette d'alarme

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) a lancé un appel urgent pour éviter la détérioration des stocks de sardines, alertant sur les conséquences de la vague de chaleur et des coupures répétées d'électricité qui compromettent les conditions de conservation de ce produit de la mer.

Intervenant ce lundi 20 juillet 2026 sur Diwan FM, le porte-parole de l'UTAP, Fathi Ben Khalifa, a expliqué que les températures exceptionnellement élevées enregistrées ces derniers jours affectent directement la chaîne de conservation des produits de la pêche, en particulier celle des sardines.

Selon lui, les interruptions de l'alimentation électrique empêchent le maintien de la chaîne du froid, ce qui expose les poissons à une détérioration rapide. Une situation qui se traduit par des pertes économiques importantes pour les pêcheurs, alors qu'elles pourraient être évitées grâce à des conditions de conservation adaptées.

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Le responsable a également souligné que les coupures répétées d'électricité et d'eau, combinées à une pénurie de glace en quantité suffisante, constituent aujourd'hui un véritable défi pour les professionnels du secteur. Ces difficultés compromettent la préservation de la qualité des produits halieutiques et menacent les revenus des pêcheurs.

Face à cette situation, l'UTAP appelle à la mise en place de solutions urgentes afin de garantir la continuité des moyens de conservation, préserver les stocks de sardines et limiter les pertes économiques subies par les acteurs de la filière.