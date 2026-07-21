Tunisie: STEG - Les coupures d'électricité interviennent uniquement en cas d'alerte rouge sur le réseau

Face à la forte pression exercée sur le réseau électrique national, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a expliqué que les coupures temporaires de courant dans certaines régions interviennent uniquement lorsque le système atteint le niveau d'alerte rouge, en raison de l'augmentation exceptionnelle de la demande en électricité.

Dans une déclaration accordée à Diwan Fm, la directrice de l'administration commerciale et du marketing de la STEG, Hind Neifer, a précisé que ces interruptions s'inscrivent dans le cadre de mesures préventives visant à préserver la stabilité du réseau et à éviter une situation de rupture généralisée de l'approvisionnement électrique.

Selon la responsable, les opérations de délestage sont "limitées" et ciblées. Elles permettent de réduire temporairement la charge supportée par le réseau afin de maintenir son équilibre durant les périodes de forte consommation.

Éviter un black-out national

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Hind Neifer a souligné que le principal scénario que la STEG cherche à éviter est celui d'une coupure générale affectant l'ensemble du réseau électrique national.

Elle a expliqué que le recours à des interruptions ponctuelles et maîtrisées constitue une mesure de protection permettant de garantir la continuité de l'alimentation électrique au profit du plus grand nombre possible d'abonnés, notamment lors des pics de consommation.

Ces derniers jours, la hausse importante des températures a entraîné une augmentation significative de la demande en électricité, notamment en raison de l'utilisation intensive des climatiseurs, mettant davantage de pression sur le système électrique.

La STEG rappelle que le délestage constitue un mécanisme de gestion utilisé par les opérateurs électriques pour préserver la sécurité du réseau lorsque la production disponible ne permet plus de répondre simultanément à l'ensemble de la demande.

Ces coupures temporaires, bien que contraignantes pour les citoyens et les entreprises concernés, visent ainsi à éviter des perturbations plus importantes et à assurer la stabilité du réseau national durant les périodes critiques.