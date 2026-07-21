Tunisie: Biodiversité au pays - Mise à jour de l'inventaire national des espèces et écosystèmes

Le processus d'actualisation de l'inventaire national de la biodiversité en Tunisie a été officiellement lancé le 17 juillet 2026, lors d'un atelier de travail organisé à Tunis à l'initiative du ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Selon l'association « Tounsi » des sciences participatives, qui a pris part à cet atelier, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance environnementale et climatique pour la transition écologique, cofinancé par l'Union européenne.

Cette démarche vise principalement à aligner l'inventaire national sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, à travers la mise à jour des connaissances nationales relatives aux espèces, aux milieux naturels et aux écosystèmes. Elle ambitionne également de renforcer les systèmes de collecte et de gestion des données afin de faciliter la prise de décision et de permettre à la Tunisie de respecter ses engagements internationaux en matière de préservation de la biodiversité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adopté en 2022 par les parties à la Convention sur la diversité biologique, le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal constitue un accord international destiné à orienter les efforts mondiaux pour protéger et restaurer la biodiversité à l'horizon 2030.

L'atelier a réuni des représentants d'institutions publiques, d'universités, de centres de recherche ainsi que des acteurs de la société civile. Les travaux ont permis d'identifier les besoins en matière de données sur la biodiversité, de déterminer les espèces et les écosystèmes prioritaires nécessitant une actualisation, et de proposer des mécanismes de coordination et de partage des informations entre les différents intervenants.

Cette rencontre a également permis de poser les bases d'une feuille de route nationale visant à assurer une mise à jour progressive et durable de l'inventaire national de la biodiversité.

À cette occasion, l'association « Tounsi » a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts nationaux de conservation de la biodiversité, soulignant l'importance de promouvoir les sciences participatives en impliquant davantage les chercheurs et les composantes de la société civile dans la collecte des données. Une approche qui, selon l'association, contribue à l'élaboration de politiques environnementales fondées sur les connaissances scientifiques et à la protection du patrimoine naturel du pays.