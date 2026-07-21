Tunisie: Production nationale d'électricité - Hausse de 6 % à fin mai 2026

La production nationale d'électricité a enregistré, à fin mai 2026, une hausse de 6 %, atteignant 7 506 gigawattheures (GWh), y compris l'autoproduction issue des énergies renouvelables, contre 7 067 GWh durant la même période de l'année 2025, selon le rapport « Conjoncture énergétique (mai 2026) » publié par l'Observatoire National de l'Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a progressé de 4 %, tandis que les importations d'électricité, principalement en provenance d'Algérie, ont couvert environ 9 % des besoins du marché national à fin mai 2026.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a maintenu sa position de principal producteur d'électricité, avec une part de 91 % de la production nationale totale à fin mai 2026.

La part de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables a atteint 9 % de la production globale.

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Par ailleurs, à fin mai 2026, environ 485 mégawatts (MW) de systèmes photovoltaïques solaires ont été installés sur les toitures des bâtiments du secteur résidentiel. À cela s'ajoutent 130 MW raccordés aux réseaux de moyenne et haute tension au profit des secteurs industriel, tertiaire et agricole.

La demande maximale en électricité a enregistré une légère baisse de 1 %, s'établissant à 3 182 MW à fin mai 2026, contre 3 211 MW durant la même période de 2025.

Les ventes d'électricité sont, quant à elles, restées quasi stables entre fin mai 2025 et fin mai 2026. Toutefois, les ventes aux clients raccordés en haute tension ont diminué de 6 %, tandis que celles destinées aux clients en moyenne tension ont enregistré un léger recul de 1 %.

L'Observatoire précise que les statistiques relatives aux ventes en basse tension, destinées principalement au secteur résidentiel (qui représente environ 75 % en moyenne), reposent sur une facturation bimestrielle, dont près de la moitié est basée sur des estimations. Cette méthode ne permet donc pas d'établir une image précise de la consommation réelle.

Le secteur industriel demeure le premier consommateur d'électricité, représentant 60 % de la demande totale des clients en haute et moyenne tension à fin mai 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse de leurs achats d'électricité, notamment les industries chimiques et pétrolières, avec un recul de 6 %, ainsi que l'industrie des matériaux de construction, en baisse de 4 %.

En revanche, d'autres secteurs ont connu une progression de leurs consommations, à l'image de l'industrie du papier et de l'édition, dont les ventes d'électricité ont augmenté de 7 %, ainsi que le pompage de l'eau à usage agricole, en hausse de 6 %.