Afrique de l'Ouest: La Cédéao et les pays de l'AES continuent de se parler

Malgré les divergences qui les opposent, les pays de la Cédéao et ceux de l'AES continuent de dialoguer sur des sujets de préoccupation commune.

Depuis le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le 29 janvier 2025, l'Afrique de l'Ouest évolue dans un paysage désormais marqué par la coexistence de deux blocs distincts.

D'un côté, la Cédéao, qui regroupe désormais douze États et de l'autre, l'Alliance des États du Sahel (AES), formée par le Mali, le Burkina et le Niger, trois pays dirigés par des militaires.

En dépit du départ de ces trois pays de l'organisation ouest-africaine, des canaux de discussions existent toujours selon le chercheur Christian Baidessou.

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Bassirou Diomaye Faye à la tête de la Cédéao

Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le nouveau président en exercice de la Cédéao.

Le président sénégalais succéde ainsi à ce poste au président sierra-léonais, Julius Maada Bio. Un passage de flambeau acté ce dimanche (19.07.2026) à Freetown, lors du sommet de l'organisation sous-régionale.

Et c'est aussi un Sénégalais, le général Birame Diop, qui a été désigné prochain président de la Commission de la Cédéao lors de ce sommet. Il remplacera, à partir du 1er septembre, le Gambien Omar Alieu Touray à ces fonctions.

La Cédéao qui change donc de têtes mais les défis restent les mêmes. Notamment la gestion du départ de l'organisation, du Mali, du Burkina Faso et du Niger ainsi que la lutte contre les groupes terroristes dans la région.