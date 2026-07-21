Congo-Kinshasa: Ebola - Les défis qui gênent l'efficacité définitive de la riposte

La maladie à virus Ebola sévit depuis deux mois en RDC. Cinq provinces sur 26 sont à ce jour touchées par cette épidémie qui a commencé dans la province de l'Ituri.

Le gouvernement parle de deux milles personnes touchées confirmées pour moins de huit cents décès. Le ministre congolais de la Santé publique qui rendait compte à l'Assemblée nationale la semaine dernière, cite la mobilité réduite dans certaines zones touchées et la méconnaissance de la population, comme des défis qui gênent l'efficacité définitive de la riposte.

Tandis que le Conseil national des forums des ONG humanitaires de la RDC par exemple dans un récent rapport publié sur Ebola dans le pays, pointe de son côté la propagation de fausses rumeurs, le refus du suivi des contacts et la persistance d'enterrements non sécurisés au sein des communautés, parmi les obstacles.

Et propose la création d'un mécanisme local destiné à financer directement les structures communautaires des zones concernées.

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Entre temps la Banque africaine de développement a annoncé ce lundi 20 juillet que la RDC, le Soudan et l'Ouganda recevront comme appui de sa part pour combattre cette épidémie, une enveloppe de 13 millions de dollars américains. Et la RDC seule aura au moins 11 millions de dollars de cette enveloppe.