Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Six militants remis en liberté après neuf mois de détention

Les six militants du Pdci-Rda poursuivis dans une affaire examinée par la Chambre antiterroriste ont été remis en liberté à l'issue de l'audience tenue ce lundi 20 juillet 2026. L'information a été rendue publique par leur conseil, Me Ange Rodrigue Dadjé.

Selon l'avocat, il s'agit d'Allo Pacôme Didier, de Kouléon Manhenin, de N'Cho Gnangoran, de Mabo Koffi Jean Marc, de Ouattara Kinjinlman et de Niangoran N'Guessan Édouard, qui recouvrent leur liberté après neuf mois de détention.

« À l'issue de l'audience de la Chambre antiterroriste de ce lundi 20 juillet 2026, mes clients et militants du Pdci-Rda recouvrent la liberté après neuf mois de détention et rentrent enfin chez eux. Merci Seigneur », a déclaré Me Ange Rodrigue Dadjé sur les réseaux sociaux.

Cette décision met fin à une longue période de privation de liberté pour les six militants, qui ont quitté le lieu de détention pour regagner leurs familles. Leur remise en liberté intervient dans un contexte où plusieurs dossiers à caractère politique continuent de retenir l'attention de l'opinion publique.

Les motivations précises de la décision rendue par la Chambre antiterroriste n'ont pas été détaillées dans la communication de l'avocat.