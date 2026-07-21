Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 juillet 2026

revue de presse

Le Maroc booste ses capacités hôtelières avant la Coupe du monde 2030

Le Maroc prévoit d'augmenter sa capacité hôtelière de 60 000 lits, soit environ un cinquième de sa capacité actuelle, en prévision de la prochaine Coupe du monde de football, selon une déclaration de la ministre du Tourisme au média Reuters.

Le royaume sera l'un des trois hôtes de l'édition 2030 du tournoi, en compagnie de l'Espagne et du Portugal.

L'évènement doit permettre au Maroc de booster son secteur touristique, qui représente 7% de son produit intérieur brut. [Source Africanews]

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Ouganda : Une crise alimentaire a fait 19 morts

Le gouvernement ougandais a lancé une distribution d’aide alimentaire d’urgence aux ménages vulnérables de la sous-région de Karamoja, après qu’au moins 19 personnes soient décédées de la faim dans la région.

L’agence APA a appris lundi que cette opération de secours intervient quelques jours après que les autorités locales ont alerté sur le fait qu’une sécheresse prolongée avait plongé de nombreuses familles de lasous-région dans une grave insécurité alimentaire.

Lors du lancement de cette intervention d’urgence, la Première ministre, Robinah Nabbanja, a déclaré que, dans le cadre de ce programme, le gouvernement distribuerait 9 millions de kilogrammes de nourriture au cours des deux prochains mois aux ménages vulnérables des neuf districts de Karamoja. [Source Apanews]

RDC : La C64 joue la carte du dialogue… mais garde la rue en réserve

La tension politique retombe d’un cran en République démocratique du Congo, sans pour autant disparaître. Alors que Kinshasa se préparait à vivre une journée à haut risque le 22 juillet avec deux manifestations concurrentes annoncées par la coalition d’opposition C64 et la plateforme présidentielle Union sacrée, la Coalition Article 64 a finalement décidé de reporter sa mobilisation.

Ce geste, présenté comme une ouverture en faveur du dialogue, est accompagné d’un avertissement clair : le pouvoir dispose désormais de moins d’un mois pour transformer ses promesses en actes.

Réunis à Kinshasa, les cinq principaux leaders de la coalition – Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabund, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga – ont officialisé, lundi 20 juillet, le report de la marche qui devait conduire leurs militants jusqu’au Palais de la Nation pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une dérive constitutionnelle du régime de Félix Tshisekedi. [Source Afrik.com]

Le Sénégal apporte finalement son soutien à la candidature de Macky Sall pour diriger l'ONU

Trois jours après une rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall, le Sénégal a annoncé lundi son soutien officiel à la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général des Nations unies. Un revirement qui intervient après plusieurs mois de réserves de Dakar.

Le Sénégal a officiellement annoncé, lundi 20 juillet, qu'il soutiendrait la candidature de son ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères indique que le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement et au réseau diplomatique de « se mobiliser pleinement » afin de promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations unies. Cette décision marque un changement notable.

Fin mars, le Sénégal faisait partie des pays africains qui avaient refusé d'apporter leur soutien à Macky Sall, dont la candidature avait finalement été portée par le Burundi, président en exercice de l'Union africaine. [Source Africa Radio]

Visite de Pedro Sanchez en Algérie - Une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales

La visite de travail et d'amitié effectuée lundi en Algérie par le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, dans toutes leurs dimensions.

Lors de cette visite, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel à l'invité de l'Algérie au siège de la Présidence de la République, avant de tenir un entretien en tête-à-tête, élargi, par la suite, aux délégations des deux pays.

Dans une déclaration conjointe à l'issue de ces entretiens, le président de la République a affirmé que la visite du président du Gouvernement espagnol en Algérie "témoigne de la volonté politique des deux pays amis de promouvoir leur partenariat bilatéral, porteurs d'avantages avérés". [Source Algerie Presse Service]

Financement de l'industrialisation - L'Union africaine en quête de solutions à Abidjan

La Commission de l'Union africaine (Ua) organise les 20, 21 et 22 juillet 2026, à Abidjan, la session conjointe des experts du 9e comité technique spécialisé dans les domaines des finances, des affaires monétaires, de la planification économique et de l'intégration, et du 5e comité technique spécialisé dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales. Cette session conjointe a pour thème : « Financer l'industrialisation de l'Afrique pour un développement durable ».

Il s'agit au cours de ces trois jours de réflexion, d'examiner, entre autres, la nouvelle architecture financière africaine, la mobilisation des ressources intérieures, la lutte contre les flux financiers illicites, les corridors économiques et industriels, la durabilité de la dette ainsi que les instruments africains d'investissement et de financement. [Source Fratmat]

Gabon : En visite d’État en France, Oligui Nguema obtient un premier accord sur le manganèse

La visite d’État du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris a donné lieu, dès ce lundi 20 juillet, à la signature d’un premier protocole d’accord stratégique avec la France, axé sur le manganèse.

Le texte, validé après un entretien approfondi avec Emmanuel Macron, acte un investissement du groupe minier français Eramet pour accroître ses capacités de transformation locale du minerai, en échange d’un engagement du Gabon sur la modernisation de son réseau ferroviaire. Cet accord constitue le premier jalon concret des engagements pris lors de la visite du président français à Libreville en novembre 2025. [Source Africapresse]

Kenya : La justice examine un recours contre l’accord minier avec les États-Unis

Au Kenya, la justice commence ce mardi 21 juillet l’examen d’un recours visant à suspendre un accord sur les minerais critiques entre Nairobi et Washington. Le Centre for Litigation Trust, une organisation kényane de défense de l’intérêt public, dénonce un projet négocié dans l’opacité, sans consultation des populations ni contrôle parlementaire, autour de Mrima Hill, dans le comté de Kwale, une zone riche en terres rares mais également protégée.

Sous les collines boisées de Mrima Hill reposent des minerais utilisés aussi bien dans l’aéronautique que dans les fusées, les infrastructures ou les oléoducs. Cette zone de près de 160 hectares abrite d’importantes réserves de terres rares et de minerais stratégiques. [Source RFI]

Génocide des Tutsi : Peine confirmée en appel pour un ancien médecin rwandais condamné à vingt-sept ans de prison

La cour d’assises d’appel de Paris a confirmé, dans la nuit de vendredi à samedi 18 juillet, la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle prononcée à l’encontre de l’ancien médecin rwandais Eugène Rwamucyo, qui était rejugé pour son implication dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Comme en première instance, en octobre 2024, M. Rwamucyo, âgé de 67 ans, a été reconnu coupable de complicité de génocide et de participation à une entente en vue de la préparation de génocide, de complicité de crimes contre l’humanité et de participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Il a, en revanche, été acquitté des accusations de génocide et de crimes contre l’humanité. [Source Le Monde]

L'Afrique du Sud obtient un prêt de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale

L'Afrique du Sud a obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale pour soutenir des réformes visant à réduire les difficultés liées aux infrastructures, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois, a annoncé mardi le Trésor national.

« Ce prêt offre un taux d'intérêt avantageux et des conditions de remboursement souples, ce qui contribue à limiter la hausse des coûts liés au service de la dette », a ajouté le Trésor.

Selon le communiqué, ce prêt a une durée de 15 ans, dont une période de grâce de trois ans, et est assorti d'un taux d'intérêt égal au SOFR (Secured Overnight Financing Rate) à six mois majorés de 1,35 %. [Source TRT Afrika]