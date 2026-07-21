Algérie: La visite du président du Gouvernement d'Espagne témoigne de la volonté politique des deux pays de promouvoir leur partenariat bilatéral

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, lundi, que la visite du président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, en Algérie, constitue une étape cruciale et majeure témoignant de la volonté politique des deux pays amis de promouvoir leur partenariat bilatéral, porteurs d'avantages avérés.

"Je tiens à exprimer notre grande satisfaction à l'issue des entretiens fructueux, au moment où les relations privilégiées unissant nos deux pays connaissent une dynamique croissante, dont les contours s'illustrent aujourd'hui dans cette visite qui représente une étape cruciale et majeure pour la préparation de la 8e session de la réunion de haut niveau algéro-espagnole, prévue en octobre prochain", a indiqué le président de la

République, dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Gouvernement d'Espagne, à l'issue de leurs entretiens tenus au siège de la Présidence de la République.

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Le président de la République a précisé que la visite de travail et d'amitié qu'effectue M. Pedro Sanchez en Algérie, témoigne de "la volonté politique de donner l'élan nécessaire au partenariat algéro-espagnol, porteur d'avantages avérés pour les deux pays amis". Et d'ajouter que: "le nouveau souffle qui caractérise aujourd'hui nos relations s'inscrit dans le cadre d'une dynamique encourageante en faveur de l'élargissement et de l'intensification de la coopération sectorielle, tout en étant un stimulant pour les hommes d'affaires et les opérateurs économiques".

Le président de la République a, en outre, assuré que cette visite est à même d'ouvrir "de nouvelles perspectives pour le renforcement des partenariats et la valorisation des opportunités d'investissement mutuellement bénéfiques".