Algérie: Le président de la République salue l'adhésion des autorités espagnoles à la démarche du pays pour récupérer les fonds détournés

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, lundi à Alger, l'adhésion des autorités espagnoles à la démarche de l'Algérie pour récupérer les fonds détournés, soulignant les "résultats satisfaisants" obtenus dans ce dossier qui s'inscrit "parmi les priorités".

"Nous avons évoqué à cette occasion, au cours d'un entretien franc, les différents aspects de la coopération dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les énergies renouvelables, la promotion des échanges commerciaux, l'encouragement de l'investissement, la relance de la coopération en matière de sécurité, ainsi que la coopération judiciaire et consulaire", a indiqué le président de la République dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, à l'issue de leurs entretiens tenus au siège de la Présidence de la République.

Dans ce cadre, le président de la République a exprimé le souhait de "renforcer cette coopération, notamment dans les questions liées à la lutte contre la corruption et à la récupération des revenus criminels, à travers l'accélération du traitement des demandes d'entraide judiciaire".

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Et d'ajouter: "Etant donné que ce dossier constitue l'une de nos priorités, nous attendons de vous, Monsieur le président du Gouvernement, une réponse favorable à nos demandes et la poursuite de la coopération en cours dans le traitement des dossiers judiciaires".

Le président de la République a également saisi cette occasion pour remercier les autorités espagnoles "pour leur adhésion positive à notre démarche afin de récupérer les fonds détournés et d'obtenir des résultats satisfaisants à cet égard".

Il a également indiqué que les entretiens qu'il a eus avec M. Sanchez ont permis de passer en revue "les idées à même d'assurer une coordination en matière de lutte contre la migration irrégulière, de traite des êtres humains et de criminalité transfrontalière organisée", ainsi que d'examiner "les moyens de faciliter la mobilité des personnes".

Par ailleurs, le président de la République s'est dit satisfait du partenariat établi dans le domaine de l'énergie, qui témoigne de "notre attachement à notre engagement à l'égard de la sécurité énergétique de nos partenaires européens". "Nous aspirons à une coopération plus large et plus approfondie dans le domaine des énergies renouvelables, au regard des immenses potentialités dont dispose l'Algérie, faisant d'elle un acteur clé dans le processus de transition énergétique dans l'espace euro-méditerranéen", a-t-il poursuivi.

Le président de la République a, en outre, indiqué avoir évoqué avec le président du Gouvernement d'Espagne, la coopération dans les domaines scientifique, technologique, culturel et humanitaire, déclarant à ce propos: "Nous avons exprimé une volonté commune de dynamiser les mécanismes de coopération existants et de les renforcer par d'autres dans ces domaines".

Dans ce contexte, le président de la République a exprimé sa "grande satisfaction à l'issue des entretiens fructueux, au moment où les relations privilégiées unissant nos deux pays connaissent une dynamique croissante, illustrée aujourd'hui par cette visite qui représente une étape cruciale et majeure pour la préparation de la 8e session de la réunion de haut niveau algéro-espagnole, prévue en octobre prochain".

Le président de la République a précisé que la visite de travail et d'amitié effectuée par M. Sanchez en Algérie, témoigne de "la volonté politique de donner l'élan nécessaire au partenariat algéro-espagnol, porteur d'avantages avérés pour les deux pays amis". Et d'ajouter que: "le nouveau souffle qui caractérise aujourd'hui nos relations s'inscrit dans le cadre d'une dynamique encourageante en faveur de l'élargissement et de l'intensification de la coopération sectorielle, tout en étant un stimulant pour les hommes d'affaires et les opérateurs économiques".

Après avoir relevé que cette visite est à même d'ouvrir "de nouvelles perspectives pour le renforcement des partenariats et la valorisation des opportunités d'investissement mutuellement bénéfiques", le président de la République a exprimé le souhait que "l'Espagne, de par sa position au sein de l'Union européenne, joue un rôle positif en faveur d'un meilleur équilibre dans les relations économiques entre l'Algérie et l'UE et contribue à la relance du Conseil d'association Algérie-UE, qui ne s'est pas réuni depuis 2020".