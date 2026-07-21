Algérie: Accord entre le pays et l'Espagne sur la poursuite de la concertation et du dialogue et la nécessité de privilégier les solutions pacifiques aux crises

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lundi, que l'Algérie et l'Espagne sont convenues de poursuivre le dialogue et la concertation, et de soutenir les efforts onusiens et les efforts multilatéraux afin de privilégier les solutions pacifiques dans le règlement des crises et des conflits.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, le président de la République a précisé que leurs entretiens ont été l'occasion d'échanger les vues sur les questions d'actualité régionales et internationales, soulignant avoir évoqué "l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les tensions croissantes dans la région du Golfe, avec leurs répercussions sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale".

Dans ce cadre, le président de la République a réaffirmé "la position de l'Algérie en faveur d'une solution politique et pacifique, conformément aux règles du droit international". Et d'ajouter: "Nous appelons à la reprise des négociations et à privilégier le langage du dialogue, de même que nous affirmons que toute solution doit prendre en considération les intérêts vitaux des Etats arabes".

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Concernant la question palestinienne, le président de la République a déclaré: "J'ai exprimé à Monsieur le président du Gouvernement notre considération et notre satisfaction de la position honorable du Gouvernement espagnol à l'égard de cette cause juste".

Les entretiens ont aussi porté sur la question du Sahara occidental, la situation dans la région du Sahel africain, ainsi que la crise en Libye.

A ce propos, le président de la République a dit: "Nous sommes convenus de poursuivre le dialogue et la concertation, et de la nécessité de soutenir les efforts onusiens et les efforts multilatéraux afin de privilégier les solutions pacifiques à ces crises et conflits, conformément au droit international et aux droits garantis par la Charte des Nations unies".

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