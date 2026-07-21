Algérie: Un pays ami et un partenaire stratégique

Alger — Le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, a souligné, lundi à Alger, que l'Espagne considère l'Algérie comme un "partenaire stratégique et un pays ami", mettant en avant la volonté des deux pays d'édifier d'excellentes relations dans le cadre d'une "nouvelle étape" de leur coopération bilatérale.

Dans une déclaration conjointe avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'issue des entretiens élargis aux délégations des deux pays, M. Sanchez a souligné que sa visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie, symbolise la "ferme volonté d'approfondir cette amitié et d'élargir la coopération bilatérale orientée vers l'avenir".

Abordant les relations bilatérales, il a relevé que l'Algérie et l'Espagne sont liées par "un traité d'amitié et de bon voisinage", précisant que "le renforcement du dialogue politique est la base sur laquelle tout se construit".

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A cet égard, le président du Gouvernement d'Espagne a indiqué que les délégations des deux pays travaillent d'ores et déjà à faire de la huitième réunion de haut niveau, prévue en automne prochain, "un véritable succès" et permettre de "poser les jalons nécessaires" au renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la migration irrégulière et des échanges culturels.

Sur le plan économique, le président du Gouvernement espagnol a qualifié l'Algérie de "partenaire fiable".

Rappelant qu'en 2020, l'Algérie est devenue le "premier fournisseur de gaz naturel" de son pays, M. Sanchez a souligné que la relation entre les deux pays "va bien au-delà de la relation énergétique".

"Nous souhaitons collaborer pour affronter ensemble les défis de la transition énergétique, de l'innovation et de la numérisation dans les infrastructures", a-t-il insisté.

M. Sanchez a, également, remercié le président de la République pour avoir choisi l'Espagne comme invitée d'honneur de la Foire internationale d'Alger, exprimant le souhait de son pays d'"édifier une coopération et un

partenariat mutuellement bénéfiques" et d"'accompagner l'Algérie dans son processus de modernisation et de projection de son secteur industriel".

Evoquant les questions internationales, M. Sanchez a mis en avant la "convergence stratégique" entre les deux pays, agissant comme "un pont entre l'Afrique et l'Europe".

Il a indiqué que l'Algérie est "une porte vers l'Afrique" et joue "un rôle important dans la stabilisation du Sahel", et que l'Espagne constitue "une porte vers l'Europe".

"L'Algérie est un partenaire clé pour l'Espagne, de par sa position géographique, sa dimension africaine et méditerranéenne, mais aussi par son poids extraordinaire géostratégique", a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, affirmé que "l'Algérie peut compter sur l'Espagne", exprimant la volonté de son pays de "continuer à travailler de manière étroite avec l'Algérie".