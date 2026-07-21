Algérie: Le président de la République reçoit des chefs d'entreprises espagnoles

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi au siège de la Présidence de la République, des chefs d'entreprises espagnoles activant dans plusieurs secteurs.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail et d'amitié effectuée par le président du Gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sanchez, en Algérie.

La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, du ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab et du PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi.

Elle a permis d'évoquer le renforcement des perspectives de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues espagnoles.

A cette occasion, les chefs d'entreprises espagnoles ont manifesté leur intérêt pour les opportunités d'investissement prometteuses offertes en Algérie.