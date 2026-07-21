Afrique: Conférence de presse du Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, ce mercredi à Johannesburg

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Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, tiendra une conférence de presse à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce mercredi 22 juillet à 12 h 00 (heure locale / 10 h 00 GMT).

Dr Motsepe s'adressera aux médias pour aborder plusieurs sujets d'actualité concernant la CAF et le football africain. Il reviendra notamment sur les performances des sélections africaines lors de la récente Coupe du Monde de la FIFA 2026, tout en évoquant les derniers développements au sein de la CAF.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

Date : Mercredi 22 juillet 2026

Mercredi 22 juillet 2026 Lieu : Sandton Sun Hotel, Johannesburg

Sandton Sun Hotel, Johannesburg Heure : 12 h 00 (CAT) / 10 h 00 (GMT)

Accréditations médias (RSVP) : thabang.mazibuko@cafonline.com