Ile Maurice: L'avenir de l'intelligence artificielle en discussion

À Balaclava, le Ravenala Attitude Hotel a récemment accueilli un rendez-vous majeur du monde numérique avec la tenue de la cinquième édition d'ICONIC 2026, de l'International Conference on Intelligent and Innovative Computing Applications, organisée par la Society of Information Technologists and Engineers (SITE). Pendant deux jours, les 29 et 30 juin, chercheurs, universitaires et experts internationaux se sont réunis pour débattre des transformations rapides de l'intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et des technologies émergentes, dans un contexte mondial en pleine mutation.

La conférence a été marquée par une série d'interventions de haut niveau consacrées à l'essor de l'IA générative et à son impact sur les industries créatives et les systèmes de savoir. Leila Denmamode, de l'Université de Technologie de Maurice, a souligné l'évolution de l'IA, passée du statut de simple outil à celui de partenaire créatif, appelant à une innovation éthique et centrée sur l'humain. De son côté, Dilip Kumar Sharma, de GLA University en Inde, a mis en lumière les avancées spectaculaires de l'IA et du machine learning dans le domaine de la santé, notamment en matière de diagnostic et d'amélioration des soins aux patients.

Dans le champ de l'éducation, Riyad Moosa a insisté sur la transformation des pratiques pédagogiques grâce à l'IA, décrivant celle-ci comme un véritable «architecte interpersonnel» des environnements d'apprentissage modernes. Rajeev Sooreea, affilié à la Dominican University of California, a quant à lui analysé les défis structurels auxquels font face les universités américaines, proposant des pistes de survie pour les dirigeants académiques confrontés à un paysage de plus en plus complexe.

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Au-delà des conférences principales, les sessions techniques ont présenté des recherches de pointe couvrant des domaines variés. Les travaux ont porté sur des architectures de cybersécurité basées sur l'IA, le modèle Zero Trust pour le travail à distance, ainsi que des systèmes de détection précoce du cancer du sein à l'aide de l'apprentissage automatique. Plusieurs études ont également abordé des problématiques locales, notamment la régulation de la détection de fraude fiscale sur les réseaux sociaux à Maurice et la lutte contre les violences numériques sexistes dans l'enseignement supérieur.

Sous la présidence de Sameerchand Pudaruth, chair général adjoint, l'événement a adopté un format hybride réunissant participants sur place et intervenants internationaux en ligne. Cette configuration a favorisé un échange scientifique fluide et inclusif.