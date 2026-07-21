Ile Maurice: Impact économique d'un potentiel abattage du cheptel

Dans un incident qui met en évidence les liens entre le commerce international, le bien-être animal et la gouvernance en matière de biosécurité, un chargement de 547 bovins vivants à bord du MV Apex a suscité une vive polémique. Cette affaire révèle des lacunes importantes dans les protocoles d'importation de bétail et soulève des questions sur la surveillance réglementaire dans la région de l'océan Indien.

Les animaux ont finalement été débarqués et placés en quarantaine à La Chaumière. Selon des sources, six bovins présenteraient des signes de maladie. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a indiqué que des analyses sanguines étaient en cours et que la décision d'abattre l'ensemble du cheptel dépendrait des résultats. Il a précisé que si les tests montrent que les animaux sont infectés, il n'y aura qu'une seule solution : l'abattage.

Estimation de la perte totale

Selon les hypothèses retenues, la valeur d'un bovin adulte au Mozambique varie entre 400 et 600 dollars américains. Le chargement comprend 547 têtes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les calculs donnent les estimations suivantes :

valeur minimale : 547 x 400 USD = 218 800 USD ;

valeur maximale : 547 x 600 USD = 328 200 USD.

Ainsi, si l'ensemble du cheptel devait être abattu sans compensation, la perte directe pour l'importateur se situerait entre 218 800 et 328 200 USD.

En retenant un taux de change de Rs 47 pour un dollar américain, cette perte représenterait environ Rs 10,3 millions à Rs 15,4 millions.

Autres coûts à prendre en compte À cette perte directe pourraient s'ajouter :

les frais de transport et de logistique (acheminement jusqu'au port et manutention), qui peuvent représenter plusieurs milliers de dollars selon la distance parcourue et les conditions de chargement ;

les coûts de quarantaine, des tests et des analyses vétérinaires, incluant les prélèvements, les analyses sanguines et la surveillance sanitaire ;

les frais liés à l'abattage, à l'élimination des carcasses et à la décontamination, notamment la main-d'oeuvre, les équipements ainsi que l'incinération ou l'enfouissement sécurisé ;

les pertes indirectes, telles qu'une éventuelle hausse des primes d'assurance, la perte de marchés, des pénalités contractuelles, ainsi que des coûts juridiques et réputationnels.

Qui supportera le coût de l'abattage ?

En principe, l'importateur est généralement le principal perdant sur le plan financier, surtout si les animaux sont déjà sa propriété au moment de l'incident. Il assume alors la perte de la valeur du bétail ainsi que, dans la plupart des cas, les coûts immédiats liés au transport et à la quarantaine.

En conclusion, la perte directe estimée pour l'importateur, au seul titre de la valeur des bovins, se situerait entre Rs 10,3 millions et Rs 15,4 millions si l'ensemble du cheptel devait être abattu et qu'aucune compensation n'était versée. À cela s'ajouteraient des coûts importants liés à la logistique, aux analyses vétérinaires, à l'abattage, à l'élimination des carcasses et à la décontamination, ainsi que des conséquences indirectes potentielles. La décision finale dépendra des résultats des analyses en cours.

Dans le cadre de cet article, nous avons tenté, en vain, d'obtenir la version d'Ubora Ventures Ltd, importateur du cheptel concerné.