Ile Maurice: Le pays enrichit l'expérience touristique grâce à la technologie immersive Street View

Maurice lance ses premières images Street View pour Google Maps. Ce projet, qui se déroulera du 19 juillet au 21 août, vise à capturer des images à 360 degrés de l'île. Mené par World Travel in 360 avec le soutien de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), il a pour objectif de pallier le manque d'images au niveau des rues pour cette destination touristique prisée sur Google Maps.

Quatre véhicules équipés de caméras 360° ultra haute définition documenteront les routes, les attractions touristiques et les monuments importants. Les images traitées seront ensuite mises à disposition des utilisateurs du monde entier sur Google Maps et Google Earth.

Ce projet répond à un besoin essentiel en renforçant la visibilité numérique de Maurice. Il permettra aux voyageurs potentiels de prévisualiser les lieux et de prendre des décisions éclairées quant à leur voyage. Il facilitera l'accès au secteur touristique de l'île, améliorera la visibilité des hôtels, restaurants et attractions, et dynamisera l'engagement client grâce à une meilleure présence en ligne.

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Les voyageurs pourront explorer l'île avant leur arrivée, tandis que les résidents et les usagers de la route bénéficieront d'une navigation et d'une planification d'itinéraires améliorées. Le projet fournira des données précieuses pour l'aménagement urbain et les interventions d'urgence, positionnant ainsi Maurice au sein du réseau mondial Street View et renforçant sa compétitivité numérique.

Benoît Harter, directeur de la MTPA, souligne l'importance de cette initiative pour les entreprises locales et le tourisme : «Le voyage commence bien avant que l'on ne monte à bord d'un avion. Aujourd'hui, les gens explorent des destinations en ligne, comparent les expériences et recherchent des confirmations avant de prendre leur décision. Street View permet à l'île Maurice de se présenter telle qu'elle est : belle, accueillante, authentique et facilement accessible.»

Des mesures de protection de la vie privée seront mises en oeuvre, avec un floutage automatique des visages et des plaques d'immatriculation. Ce projet représente un investissement stratégique dans la transformation numérique de Maurice, créant un atout durable pour le tourisme et les communautés locales.